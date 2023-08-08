德州人語／興趣是最好的老師

無論來自亞洲的哪裡，美國華人 有一點是共通的，就是要讓在美國出生的下一代學好中文。中文教育可以說是在美華人的共識。每到周末，灣區 眾多中文學校都熱鬧非凡。臨近下課時，教室外等候孩子的家長群成為一大風景。

條條大路通羅馬，學習中文也有很多種途徑。上中文學校不是唯一方式。矽谷 台裔小朋友王波斯通過中國人耳熟能詳的三國故事學會中文，就是很好的例子。

本報最近報導， 自學在家就讀八年級的王波斯在母親王鳳儀的教導下，意外開啟迷上三國演義的研習之路。為了進一步了解三國演義原著，他更是自學讓很多人望而生畏的文言文。

王波斯四歲時，母親用三國人物卡來教他認漢字。每張卡片都是王鳳儀從網路找圖案，然後親手製作完成。不僅可以教認字、教三國人物故事，還可以寫上人物攻擊力防禦力等數字，作為對戰遊戲卡片來玩。玩卡片同時也教會王波斯算數學，通過寓教於樂的方式，讓波斯從此迷上三國。

剛開始時王波斯還無法直接閱讀中文。他是以聽中文說書的方式，了解整個三國故事的內容。三國人物讓他深深著迷。眾多三國英雄讓他產生共鳴。三國故事不但讓他學會中文，更了解到中華文化。他現在在YouTube上已有了自己的三國頻道，還自己當上了老師，開設線上三國課程招收學生。

滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。小朋友都崇拜英雄，喜歡英雄故事。三國正是時勢造英雄的時代。

三國時期從東漢末年黃巾之亂到西晉統一，總共只有八十多年，在中國歷史上並不佔據很重要的地位。但是就是在這短短八十年裡，突然湧現出許多英雄豪傑，人才輩出群星璀璨。與東漢的沉寂、西晉的萎靡形成鮮明對照。這段歷史更是催生了「三國演義」這樣的千古名著。

很多三國英雄都出身草根。像劉備這一個系統早期成員都是來自涿郡（就是最近河北洪災的地方）的平民百姓。這麼一個小地方就能出現這麼多人才，歷史上也極少見。

從三國故事入門學習中文是很好的開始。三國很多故事非常精彩，無論是「桃園結義」、「三顧茅廬」還是「借東風」、「空城計」，都膾炙人口深入人心，對初步接觸中華文化的小朋友很有吸引力。

王波斯小朋友的經歷證明，學習中文沒有固定模式，興趣就是最好的老師。希望能有更多家長像王鳳儀那樣，善於發掘培養小朋友的興趣，讓他們通過自己最喜歡的事情來學習中文、接觸中華文化，可收到事半功倍效果。