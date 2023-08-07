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邊界偷渡費從500元漲到1500元 中國人付更多

記者子為／洛杉磯報導
穿越邊境到達德州EaglePass的移民中不乏孕婦和小孩。（Manuel Ortiz提供）
穿越邊境到達德州EaglePass的移民中不乏孕婦和小孩。（Manuel Ortiz提供）

對越境走線的移民的攔截行為越來越殘忍，德州政府不僅在美墨邊境部署鐵絲網，甚至當地有人提出將越境者推回邊境河裡，可能釀成一場「人道主義災難」。加州少數族裔媒體服務聯盟（Ethnic Media Services）8月4日舉辦線上會議，討論德州邊境正發生的情況，包括針對限制移民申請庇護的訴訟，以及對2024年新總統選舉的影響。

社會學家、記者、紀錄片導演奧爾蒂斯（Manuel Ortiz）目前正在德州美墨邊境，他用第一手資料介紹邊境的情況。奧爾蒂斯指出，自己曾多次來到邊境，第一次感覺這裡像戰區，他認為德州當地政府正在給穿越邊境的移民增加風險，移民中有許多孩子、孕婦和嬰兒，都在炙熱的天氣裡生活。

奧爾蒂斯遇到的大多數移民來自委內瑞拉，但也有來自墨西哥等其他國家。大多移民相信，一旦到了美國，他們就會安全，就能留下來。但墨西哥當地記者告訴奧爾蒂斯，許多移民被拘留 24 小時後就會被驅逐出境。奧爾蒂斯還指出，伴隨德州政府對移民的限制，最大受益人可能是走私販。許多走私犯提高了偷渡費用，有的從 500元提高到了1500元。他還聽說，有的走私販會根據移民的原國籍調整價格，對中國人收費會較高。

美國移民委員會(American Immigration Council)的代表博羅托（Gianna Borroto）主要討論了對CBP One的質疑，這是一款手機應用程式，尋求政庇者(asylum seekers)可以通過CBP One安排移民局的面談。

博羅托認為，CBP One是一個「漏洞百出」 的應用程式。移民委員會正在就此提告拜登政府，他們認為CBP One為尋求庇護的移民設置了技術障礙，並將尋求庇護者送回他們面臨迫害的國家，從而違反了國際法。

博羅托指出，尋求庇護者常會面臨沒有網絡、沒有智能手機或手機被搶等問題。此外，CBP One只有三種語言版本，這也限制了使用該應用程式的人群，比如普通話使用者就無法使用該程式，導致庇護申請被拒。

博羅托還補充到，即便以上問題都解決，移民可以順利使用CBP One，每天也只有1000多個預約位置，且能否預約到面談機會主要靠運氣。移民委員會之所以提起訴訟是為了依法保護尋求庇護者的基本權利，要讓無法使用CBP One的移民也能獲得平等的機會。

南方衛理公會大學(Southern Methodist University)政治學教授吉爾森（Cal Jillson）則討論了當下移民問題對2024年美國大選的影響。吉爾森認為，美國是一個種族主義國家，並列舉了幾個世紀以來美國對待移民的醜惡現象。他表示，今天的邊境事件與 「美國白人對非白人移民的矛盾心理 」有關。

吉爾森指出，當前的邊境局勢在美國歷史上已多次重演，邊境政治的迷人之處在於共和黨人擁有政治優勢，簡單的信息和解決方案往往是贏家。

吉爾森認為，民主黨希望邊境和移民問題在2024年不會成為主要議題，如果經濟保持穩定，情況可能會如此。他還指出，有些人對越境移民所遭受的殘忍行為心存同情，但那些對移民懷有敵意的人來說，這些殘酷的行為卻往往被視為必要的措施。

移民局 CBP 庇護

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