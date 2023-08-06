加速德州半導體建設 議員催生新法案 盼簡化審查

三星（Samsung）、X-FAB和車用晶片製造商恩智浦半導體（NXP Semiconductors ）等公司，已宣布在德州展開數十億元計畫，圖為三星公司。（美聯社）

為讓德州 成為全球半導體中心，共和黨 籍聯邦參議員克魯茲 （Ted Cruz）和他的2024年挑戰者之一，民主黨籍眾議員歐瑞德（Colin Allred）等來自德州兩黨成員正合力促成「打造美國芯片法」（Building Chips in America Act），希望尋求簡化投資德州半導體產業的環境審查要求。

休士頓紀事報報導，克魯茲和他的參議員夥伴近期更將該法提交至參議院年度國防法案中。

這項法案主要領導人，聯邦德州共和黨籍參議員科寧（John Cornyn）指出，「這將幫助已成為全國領先的芯片生產商繼續發展這項新興產業，替孤星州帶來更多就業機會，促進國家發展。」此舉是去年簽署成為法律的「芯片和科學法案」（CHIPS and Science Act）後推動，該法由一群希望推動德州工業發展的德州人發起，以促進國內半導體製造。

隨著美中競爭不斷，國會去年以來一直致力強化技術競爭力，使美國成員全球半導體產業中心，該產業目前由台灣、中國和韓國製造商主導。

儘管克魯茲支持振興德州半導體產業，但他在2022年投票反對「芯片和科學法案」，擔心直接向公司提供資金，可能會引發「任人唯親和腐敗」。除奧斯汀聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）和來自福和的格蘭傑（Kay Granger）外，眾院德州共和黨人都反對。

打造美國芯片法將免除一些接受CHIPS法案資助的計畫不必根據「國家環境政策法」（National Environmental Policy Act.，又稱NEPA）而接受某些環境審查。該法還將讓商務部負責其他計畫的環境審查，避免其他聯邦機構進行重複研究，從而簡化審查過程。

兩黨成員批評NEPA的環境審查需數月或數年，阻礙關鍵的基礎設施，許多共和黨人批評這些障礙是令人窒息的官僚主義。

而環保人士則對淡化NEPA審查感到不安。聯邦眾議院近80位民主黨人5月寫信給黨派領導人和拜登總統，反對縮短NEPA審查時間。

據悉，德州儀器（TI）、三星（Samsung）、X-FAB和車用晶片製造商恩智浦半導體（NXP Semiconductors ）等公司，已宣布在德州展開數十億元計畫。