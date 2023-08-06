熱到雨刷橡皮都融了…德州汽車問題增多

德州今夏高溫使得車子小毛病更多。（取自KXAN）

德州 這一陣子百度 以上的高溫 ，使得車輛除了夏季常見小毛病外，還會出現一些詭異狀況，例如擋風玻璃的持續高溫，使得雨刷上的橡皮融化，還有煞車油遇熱膨脹，導致煞車力道不足。

往年的夏季，電池的電本來就很容易耗盡，今年氣溫經常達到110度以上，引擎室內的溫度更可能高達230度，因此電池不靈的狀況更常出現。往年也常發生的胎壓不足，今年因為高溫更容易發生，因此車主最好準備一個胎壓計，上午還不那麼熱時先量一下胎壓再出門。

除了這些本來就容易在夏季出現的問題，今年的熱浪還帶來一些新麻煩，例如雨刷橡膠融化。車廠技師Doc Watson解釋，車主通常都要碰到下雨才會動用雨刷，但今年動輒百度以上的高溫，加上太陽曬在擋風玻璃上的高溫，往往使得直接接觸玻璃的雨刷片橡膠融化，整隻雨刷可能看起來好好的，但真的要用時才發現派不上用場。

車外氣溫達110度以上，引擎室溫度可能達230度以上，使得煞車油內的液體膨脹，因此煞車的感覺就會「軟Q」，發現這類問題的車主最好趕快進廠檢查。高溫導致車子的空調必須長時間開著，引擎的負荷也變大，因此更換機油的頻率要更短，不要等到行程超過5000哩時才換，如果保養得宜，一台車就能開上20萬、30萬哩。