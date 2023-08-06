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18歲維修工重摔多次手術 母親求援

編譯林思牧／綜合報導
米秋在籌款網站GoFundMe上給兒子開設了一個帳戶，請求善心人捐款相助。（取自GoFundMe截圖）
米秋在籌款網站GoFundMe上給兒子開設了一個帳戶，請求善心人捐款相助。（取自GoFundMe截圖）

才剛剛從高中畢業的布瑞登米倫（Brayden Millon）在休士頓一間冷氣維修公司找到冷氣技師（AC technician）的工作，上個月他滿18歲以後的第十天，他被派到Cinemark電影院做維修，冷氣機是在建築物的頂上，他在放開塑膠管捲時往後退，沒注意到已經到了最邊邊的地方，那裡並沒有半人高的護欄攔住，只有大約一呎高的矮牆。

當他的鞋跟碰到矮牆時，他翻身跌落到40呎下方的水泥地上，而且是頭部先著地。他已在加護病房三周之久，經歷了許多次手術，現在他的母親史黛芬妮米秋（Stephanie Michew）承受不了沉重的醫藥費用，上電視講述他的慘痛經歷，希望其他剛上班的年輕人記取他的教訓，職場上發生意外的情況很多，一個大意外會毀了人的一生。

米秋在籌款網站GoFundMe上給兒子開設了一個帳戶，請求善心人捐款相助。米倫傷勢極為嚴重，包括顱骨破裂（skull fractures）、臉頰骨破裂（facial fractures）、兩隻手腕骨折、兩個膝蓋破裂，腦內出血造成腦腫脹，他還要經歷過許多手術，即使活下來也會成為終身殘障。

電影院 休士頓 GoFundMe

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