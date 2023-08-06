恒源祥世界武術錦標賽 11月德州登場

第15屆比賽精彩片段。（主辦單位提供）

第16屆恒源祥世界武術錦標賽將於2023年11月16日至20日在德州 福和市舉行。這個兩年一度、全球性賽事，將吸引來自80多個國家的一千多名選手和隨行人員，預計將會有二至三萬名現場觀眾。

該項比賽是國際武術聯合會（IWUF）最高水平的標誌性賽事：世界武術錦標賽。自1995年巴爾的摩舉辦第3屆世界武術錦標賽以來，武術在美國和全球範圍內得到了顯著的發展，還成為2026年卡達青奧會的正式項目。武術這項中華傳統體育項目，步步為營，劍指奧運 。

世界武術錦標賽（WWC）由國際武術聯合會主辦，是該運動中的最高競技水平的賽事。本屆世錦賽由美國武術聯合會（USAWKF）組織，由第16屆世錦賽組委會（WWC16 Administration, Inc）承辦。這是近30年來世錦賽首次重返美國。

上一次這個國際性體育盛事在美國舉行是1995年在馬里蘭州巴爾的摩。這次在德州的比賽將聚焦來自亞洲、歐洲、非洲、泛美洲和大洋洲的世界頂級運動員 。從剛柔並濟的劍術，到行雲流水的太極拳，再到激烈的全接觸散打，世界頂級冠軍們將在比賽中展示各種武術項目的獨特魅力。

此次世錦賽官方吉祥物是德州的長角牛和犰狳，都是著名本土動物，象徵著力量和堅韌，與武術運動員一樣。獎牌上有德州長角牛的圖案，動態的武術動作人物形象，以及象徵古希臘冠軍的月桂葉圖案。