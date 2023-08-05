休士頓警局65學員 訪中國城美南銀行
為增進與中國城警民互動並學習中國文化，休士頓警局第260梯次警察學校畢業學員65人，日前應西南管理區之邀造訪中國城，並在德州眾議員吳元之、市議員Tiffany Thomas等人陪同拜訪美南銀行，該行董事長李承穗、執行長Joanna Kim親自前往迎接，雙方洽談甚歡。
西南管理區董事會成員Peter Acquaro（公共安全委員會主席）和David Peters（商業和經濟發展委員會主席）等先後向在場的警員表示，該區與警察部門多年以來，是非常牢固的夥伴關係，目標是使該地區更安全，讓來自世界各地的訪客和做生意的人感到安心。他們非常歡迎HPD學員們經常訪問中國城，幫助學員們瞭解他們未來將服務的城市。
西南管理區每年編列預算用於街道美化、預防犯罪、社區文化之旅、清除垃圾和塗鴨、向本地執法部門提交相關安全訴求，每月第二周的周三早上9點召開會議，主題為轄區經濟、治安、市容等。每月第四周的周一召開理事會議，會議對大眾公開，歡迎民眾踴躍前往參加發表意見。西南管理區地：6588 Corporate Dr. STE 168 Houston TX 77036，電話：713-501-8179，或上網http://southwestmanagementdistrict.org。
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