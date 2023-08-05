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14歲天才女孩 成馬里蘭大學實習生鑽研癌症

編譯林思牧／綜合報導
阿蓮娜只有14歲，但已經是馬里蘭大學巴爾的摩（University of Maryland Baltimore）的癌症實習生。（取自Jessica Albert社群截圖）
阿蓮娜只有14歲，但已經是馬里蘭大學巴爾的摩（University of Maryland Baltimore）的癌症實習生。（取自Jessica Albert社群截圖）

在福和市郊區長大的一名非洲裔女孩，12歲就得到高中畢業證書，她現在也只有14歲，但已經是馬里蘭大學巴爾的摩（University of Maryland Baltimore）的癌症實習生，這個天才兒童的資賦優異，她希望將來在防治癌症方面一展長才。

雖然阿蓮娜阿納雷（Alena Analeigh）比大學醫院裡的醫生在年齡和身高方面少了一大截，但是當她發表意見時，那些成人醫生都專心地聆聽，阿蓮娜希望在癌症防治方面發揮貢獻，小小年紀已經有一些研究成果。

阿蓮娜表示，她的興趣是在癌症研究方面，美國癌症協會（American Cancer Society）有一個「癌症研究多元計畫」（Diversity Cancer Research Program），她身為非洲裔申請獲准，這個計畫是希望吸引少數族裔的資優青年加入，經過一段時間的實習，將來可以成為癌症科醫師或研究員。

助理教授湯妮雅韋布（Tonya Webb）是阿蓮娜的指導教授，她表示阿蓮娜希望用天然物質來防治卵巢癌（ovarian cancer），她的研究是萃取甘草（licorice）、綠茶（green tea）和人蔘（ginseng）裡的化學物質，給卵巢癌的病人服用以後，追蹤觀察腫瘤的發展情況，目前可以看出使用這些天然成份會使腫瘤縮小，而且可以增加病人免疫系統的功能。

阿蓮娜希望鼓勵有色種族的女孩往科學S（Science）、科技T（Technology）、工程E（Engineering）、數學M（Mathmetics）方面發展，這些先進的領域一向是男生佔大多數的，她成立了「褐色STEM女孩基金會」（Brown STEM Girl Foundation），為有志在科技工數方面進修的少數族裔女孩提供獎學金。

暑假實習結束後，今年秋季阿蓮娜回大學繼續攻讀生物科學（Bioscience），拿到學士學位以後她還要進博士班。去年阿蓮娜才13歲的時候，阿拉巴馬大學醫學院已經收了她，給她在2024年秋季班預留一個位子，當時她創下全美國醫學院收錄的最年輕非洲裔人士的歷史紀錄。

癌症 醫學 腫瘤

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