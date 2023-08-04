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中華文化服務中心中文學校秋季班 開放註冊

休士頓訊

中華文化服務中心中文學校2023年秋季班，將於8月19日（周六）開學，即日起開始接受網路報名註冊

www.ccchouston.org/Chineseschoolfall。

中華文化中心中文學校是休士頓地區成立40多年頗具規模的中文學校，目前為兒童四歲半以上及青少年開設學前班至初中華文繁簡體中文課程，成人初級至進階班課程。才藝課有新開班溜溜球班招收8歲以上學生，原有書法課招收10歲以上青少年及成人（無學習中文經驗者亦可報名），以及鋼琴課及成人韻律等。此外還有一對一的中文課，時間安排和教材選擇可方便不同程度的學生學習需求。

學校課程內容除了課本的中文聽，說，讀，寫和打字的學習，也鼓勵學生參加僑社社團的各種文化活動或學藝競賽，尤其每年參加僑委會的「海外正體漢字文化節」的相關活動；如：國慶海報展，朗誦，書法，歌唱，文化常識，多媒體等比賽，大大提高了學生的學習興趣和學習成果。

值得一提的是學校的家長會，在學期中都會配合中美節日舉行節慶活動和季節美食品嚐，讓師生家長印象深刻，懷念不已。

2023秋季班學生全部實體上課，對於幼小學童學習更為有利。註冊和繳費一律網上作業，非常簡單方便且節省時間。歡迎對中文有興趣的成人和青少年加入中華文化中心中文學校的行列，快樂學習中文。

報名網址：www.ccchouston.org/Chineseschoolfall，中華文化服務中心地址：9800 Town Park Dr., Houston, TX 77036，聯絡電話：713 -271 -6100 ext.160 莊校長。

書法 休士頓

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