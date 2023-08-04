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德州前檢察長涉貪瀆 休士頓過堂 法庭文件曝光外遇對象

編譯林思牧／綜合報導
帕克斯頓（左）是川普的擁護者。(Ken Paxton臉書)
帕克斯頓（左）是川普的擁護者。(Ken Paxton臉書)

被暫停職務的德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)3日在休士頓的法院出庭，為2015年大陪審團提出的三項證券詐欺(securities fraud)罪名應訊，媒體從法庭文件中找到他外遇對象的名字。

帕克斯頓3日在休士頓法院出庭時，是從法院大樓的後門偷進偷出，不讓媒體有拍照與詢問的機會，而且他在法庭內答覆問題的時間非常短暫，帕克斯頓的妻子安吉菈(Angela Paxton)沒有陪同他出庭。

帕克斯頓被眾議會提出的20項貪瀆罪名，訂於9月5日起在參議會進行審判。帕克斯頓的律師7月31日(周一)要求把其中19項罪名撤除，因為那些事件是在他2022年11月連任成功之前發生的，選民顯然肯定他才會把票投給他，選民才是民主制度的最終主人。

不過這種打混仗的方式當然不會被受理，而在他的律師所提出的幾千頁文件中，達拉斯晨報派人在其中追尋線索，竟然找到了帕克斯頓婚外情對象的名字，她叫蘿菈歐森(Laura Olson)，她曾是共和黨籍州參議員唐娜坎波(Donna Campell)的助理，後來帕克斯頓替她在印度裔地產商內特保羅(Nate Paul)的公司裡安插了一個職位，保羅如今面臨詐欺八項重罪名的審判，如果這些罪名全部成立，他最高可判240年監禁。

下個月將進行的彈劾審判，對帕克斯頓的未來至關重要，他的律師丹考格戴爾(Dan Cogdell)指出，如果參議會判決他有罪，他的政治生涯就會告終，其他的刑事控罪也會有所依據，被判有罪的機會將大增。帕克斯頓不愧是川普的鐵粉，他至今鐵口堅稱自己沒罪錯任何事(I didn't do anything wrong)，但如果他在彈劾案中失利，法律專家指出他會跟檢方商討「認罪協議」(plea bargain)，承認自己有罪以換取減刑。

彈劾 休士頓 詐欺

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