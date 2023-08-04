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新冠紓困金明年停發 德州4成托育機構恐關門

編譯胡立宗／綜合報導
德州44%的托育機構2024年恐將關門。（取自KHOU電視台）
德州44%的托育機構2024年恐將關門。（取自KHOU電視台）

新冠疫情期間的紓困法案CARES Act雖然幫助了不少德州幼兒托育機構度過難關，但是這項補助2024年5月即將終止。Texas Association of Education of Young Children的調查發現，多達44%的幼兒托育機構恐將因此關門，受影響的不只是沒有托育機構的地區，還有必須負擔高額費用的家長。

幼兒托育機構短缺早在疫情爆發之前就已出現，還好德州以CARES Act的資金提供340億元，才能讓許多托育機構撐過疫情。但是這筆補助到期後，機構都將面臨資金短缺、招不到人的困境。業者說，托育機構時薪才9至12元，但McDonald's或Buc-ee's可以給到15、18元，甚至還會超過20元。

對於上班族來說，家附近或公司附近的托育機構最方便，一旦這些機構因為資金短缺而關門，對他們可不是個好消息。除了必須找更遠的托育機構，還可能要付更多學雜費。Gingerbread Kids Academy的負責人Tim Kaminski說，這個行業的衝擊正從四面八方圍攏，除了薪水比不上其他產業，還要面臨資金短缺的問題。

Tim Kaminski說，德州當然可以盡量招來Tesla等等大廠，但是當職員沒有附近的托育機構時，他們無法專心工作，還得開大老遠的車接送小孩。他說，「而且，托育費用可能會比房貸月付額還高，誰受得了」。KHOU電視台指出，這些問題早在疫前就已存在，只是CARES Act的補助暫時緩解，但到了補助停止後，大批托育機構都將重新面臨老問題。

德州幼兒托育的品質到底好不好？Texas Association of Education of Young Children的Cody Summerville說，「最高只能給D」，因為現在的托育計畫比2020年少了1600多項，243個社區更成為「托育沙漠」，根本沒有托育機構。更何況政客根本不關心，44%托育機構可能關門的事，度過了新冠疫情，另一場財務疫情正在成形。

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