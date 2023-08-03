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德州外國人置產 中國人占13%最多

編譯胡立宗／綜合報導
德州趕上加州，並列外國買家最愛的第二名。（美聯社）
德州趕上加州，並列外國買家最愛的第二名。（美聯社）

全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）的最新年報指出，德州在2022年4月至2023年3月間，已經與加州並駕齊驅、成為外國人置產的第二選擇。佛州雖然仍是第一名，但與德州的差距已經縮小五個百分點。外國人在德州置產者以中國人最多。

2022年時，佛州、加州、德州的比例分別為24%、11%、8%，但到了2023年時，佛州變成23%，德州與加州同為12%。房地產協會認為，德州地產越來越受外國人歡迎的原因，一是地理位置，二是德州地產越來越適合居住或出租。

房地產協會對外國買家的分類為二：Type A沒有居留權，且長居地不是美國者，占49%；Type B移民或移居美國者，占51%。德州對兩類買家的吸引力都在增加，特別是加勒比海與南美的買家，占比從2022年的31%大增至2023年的55%。

此外，德州外籍買家的比例，以中國占13%最多，其次是墨西哥的11%，加拿大、印度、哥倫比亞居後。就中國買家來說，德州是第三選擇，占8%，落後於加州的33%與佛州的16%，但在2022年時德州還在第15位。墨西哥買家，德州占有壓倒性優勢，達48%，而且還從2022年的22%躍升26個百分點。

房地產協會報告指出，50%的外籍買家置產的原因是為了度假或出租，較2022年增加六個百分點。中國買家38%用來度假或出租，30%實際入住，13%只來度假，11%只供出租，8%是方便子女就學。墨西哥部分，53%實際入住，20%出租，10%度假，其餘17%則為其他用途。

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