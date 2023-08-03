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太空人隊再簽韋蘭德 季後賽添戰力

編譯林思牧／綜合報導
賈斯汀韋蘭德1日簽約回到休士頓太空人隊。（美聯社）
賈斯汀韋蘭德1日簽約回到休士頓太空人隊。（美聯社）

曾經兩度帶領休士頓太空人隊(Astros)奪得職棒大聯盟世界系列冠軍的王牌投手賈斯汀韋蘭德(Justin Verlander)，1日(周二)再度簽約回到休士頓，太空人隊希望雙方再度合作可以在今年季後賽裡再創佳績。

8月1日是職棒大聯盟MLB的交易截止日(trade deadline)，運動電視台ESPN的傑夫帕桑(Jeff Passan)與奧登岡薩雷茲(Alden Gonzalez)是率先報導這項消息的記者，紐約大都會隊(Mets)同意把韋蘭德賣給休士頓，太空人隊則把外野手朱吉爾伯特(Drew Gilbert)賣給大都會隊。

太空人隊目前只以半場之差，在美國聯盟AL(American League)屈居第二，暫居第一的是北德州的遊騎兵隊(Rangers)。可惜太空人的先發投手蘭斯麥克勒斯(Lance McCullers Jr.)和路易斯賈西亞(Luis Garcia)都因為受傷本季泡湯，太空人隊要想晉級季後賽，投手陣容必須大力加強。

韋蘭德從2017年8月到2022年季末在太空人隊效力，期間太空人隊三度進入世界冠軍賽並兩度奪魁，雙方過去成功的歷史讓休士頓在這緊要關頭決定再與韋蘭德合作。韋蘭德雖然年紀已經40歲，但他是去年AL的賽楊獎得主(Cy Young Award winner)。

2023年球季的上半段，韋蘭德的表現並不算好，但目前已進入佳境，過去七次上場先發主投，對手在九局中平均得分只有1.49，讓幾支有望晉級季後賽的球隊都曾考慮與他簽約，但是他的身價極高，去年棒球季結束後他與大都會隊簽的兩年合約，金額高達8666萬元。

大都會隊因為戰績太差，今年晉級季後賽的希望渺茫，過去一周已讓三名大將離隊，這樣可以省掉許多開銷：名投手麥克斯奢澤(Max Scherzer)轉而投效遊騎兵隊，關門投手(closer)大衛羅伯森(David Robertson)現在邁阿密馬林魚隊(Marlins)大展身手，密爾瓦基釀酒人隊(Brewers)31日(周一)取得外野手馬克卡納(Mark Canha)。

太空人 大都會 季後賽

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