涉向偷渡客索賄5000元 邊巡員遭控重罪

聯邦海關與邊境保護局一名巡邏員偷竊偷渡客金錢遭指控。（海關與邊境保護局網頁）

聯邦邊界巡邏局(US Border Patrol)艾爾帕索處理中心(El Paso Processing Center)的一名小官，涉嫌向偷渡客 索賄5000元好讓他能留在美國，這位小官藉職務之便偷走一位偷渡客500美元現金後遭到舉報，邊巡局審查證據後提控包括索賄(bribery)和走私外國人入境(alien smuggling)的重罪名。

費南度卡斯提佑(Fernando Castillo)是艾爾帕索處理中心的官員，根據執法單位向法院申請逮捕令的文件，一位官方沒有透露姓名的偷渡客原定在6月21日被遞解到墨西哥 ，卡斯提佑表示可以把他載到艾爾帕索的出境點，讓他方便的回到墨西哥。

在前往出境點途中，卡斯提佑把車停下，他跟那位偷渡客說如果願意付5000元，他可以提供移民 文件(immigration papers)，這樣那人就可以無限期合法留在美國。當偷渡客被逮捕時，每人會發給一個袋子，偷渡客把證件、手機、現金等物品經過移民官員清點列單後，職員把那個「加熱封鎖袋」(heat seal bag)封起來。

那位舉報的偷渡客指出，在停車之時卡斯提佑把他的袋子拿走拆開，把手伸到袋子裡去。偷渡客表示他沒有5000元，於是卡斯提佑把他載到艾爾帕索處理中心，先把這名偷渡客關在一間拘留室，然後卡斯提佑去用熱封機把袋子重新封起。

隨後卡斯提佑把這名偷渡客載到出境關口，把他放回墨西哥。那人把熱封袋打開，發現他存在袋裡的美金少了500元，他馬上走回出境關口向邊巡局的官員舉報，於是邊巡局對此立即開案調查。

調查員清點袋裡的金錢，裡面有330元美金與3700元的墨西哥披索(Mexican pesos)，但是袋子外面的清單上列著830元美金和3725元的墨西哥披索。調查員調閱艾爾帕索處理中心的錄像，看到卡斯提佑帶著那位偷渡客進入。本案的情節相當複雜，但邊巡局發現卡斯提佑竄改過電腦紀錄，並仿冒其他巡邊員的簽名，認為證據相當充分，遂向法院提控多項聯邦級重罪名。