2共和黨掌政州 協助德州防邊

奧克拉荷馬州與西維吉尼亞州派國民兵協助德州邊防。（德州國民兵網頁臉書）

奧克拉荷馬州與西維吉尼亞州 日前舉行歡送會，兩州州長各派遣50名國民兵 (National Guards)到德州 協防邊界，這兩州的領導人都是共和黨員(Republicans)。

西維吉尼亞州州長吉姆賈斯提斯(Jim Justice)指出，拜登政府任由大量偷渡客從墨西哥越過邊界進入美國，同時也放縱芬太尼毒品(fentanyl)氾濫美國，威脅到美國的安全與穩定，因此他應德州州長艾伯特的邀請，徵求50位國民兵到德州南境協防邊界，結果有53位男女官兵自願前往，超乎他的預期。

上尉軍官扎卡瑞平利(Capt. Zachary Pingley)指出，他決定放下他的未婚妻(fiancée)和兩隻貓到德州去，是因為他想深入了解墨西哥德毒品怎樣進入美國，他平常的職位是執法人員，他值勤時看到許多吸毒過量的實例，親身到德州邊界可以讓他實際發揮遏偷渡與阻毒品的能力。

另外，奧克拉荷馬州州長凱文斯蒂特(Kevin Stitt)於諾曼市(Norman)給50名國民兵與他們的家屬舉辦歡送會，他表示這些官兵到邊界去阻斷安非他命(methamphetamine)和芬太尼的走私，可以幫忙保住一些美國人民的性命。

德州州長艾伯特下令執行的孤星行動(Operation Lone Star)，預期至少會執行到2024年總統大選之時，奉派的一千多名軍警中有些已經離家很久，因此艾伯特州長向共和黨掌政州的州長發出邀請，呼籲他們各派遣至少50位國民兵來德州接班，好讓德州的防邊軍警可以回鄉跟家人共度一個月的暑假。

一共有24個共和黨掌政的州同意派遣國民兵協防德州邊界，譬如愛阿華州(Iowa)派遣了100人，內布拉斯加州(Nebraska)派遣了60人，這些國民兵的官兵已於8月1日抵達德州，預定在8月31日返回家園。