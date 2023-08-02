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台灣獎學金美南受獎者 分享心得經驗

休士頓訊
副處長王韋龍於會中致詞。(台北經文處提供）
副處長王韋龍於會中致詞。(台北經文處提供）

駐休士頓台北經濟文化辦事處於7月28日舉辦2023學年度台灣獎學金及華語文獎學金受獎生行前說明會、頒獎典禮及美南留台校友會年會。

美南地區教育部台灣獎學金(Taiwan Scholarship)、華語文獎學金(HES)受獎生、學生家長及留台校友們不遠千里從各地前來聚會 ，活動近40人出席，歷時三小時，圓滿順利。

此次活動考量受獎生及校友廣泛分布於台美不同地區及城市，辦事處特規畫可現場出席或視訊參加。王韋龍副處長致詞時除恭喜新生獲獎外，也介紹台灣在民主、科技、文化上展現的豐富精采樣貌，並期許新生們未來在台灣能擁有非凡的經歷與傑出的表現，讓台灣與美國之間的語言、文化交流更進一步。

王韋龍逐一頒發受獎證明予本年度受奬生。後續由教育組長楊淑雅說明教育部獎學金相關規定、外國學生在台應注意事項及提供各式網站資訊；領務組副組長林嘉翰另就赴台簽證申辦規定詳加解說，並於會後受理獎學金受獎生簽證申請表件。

美南留台校友會會長Alissa Guerrero及Hazem Saleh (雷漢森)偕曾受領獎學金之留台校友Michale Nakhiengchanh (年麥可)、Russell Shean (莊家楷)、Caleb Williams (魏鴻濤)和Michelle Moya Aceves等人，透過實體及線上分享他們在台學習及生活經驗，並提供新生諸多實用的食衣住行建議。

2013年華語文獎學金受獎人Caleb Williams魏鴻濤（左），專攻台灣民...
2013年華語文獎學金受獎人Caleb Williams魏鴻濤（左），專攻台灣民俗文學相關研究，今年初取得奧斯汀德州大學碩士學位，並預計在秋季時啟動「台灣民俗故事計畫」，帶領更多學生認識台灣。(台北經文處提供）

其中，雷漢森於去年初返回美國，順利獲德州儀器(Texas Instrument) 聘用為供應鏈研究員及華語課講師。年麥可對於台灣的歷史與語言均抱持濃厚興趣，2017年首獲華語文獎學金後，又於2020年接續申請台灣獎學金。

莊家楷於2019年獲得台灣獎學金，赴國立台灣大學公衛學院攻讀碩士學位，返美後，目前任職於華盛頓州政府衛福廳。剛獲得奧斯汀德州大學碩士學位的魏鴻濤，將這份榮譽歸功於他2013年獲華語文獎學金赴國立政治大學學習的經歷。仍在萊斯大學就讀的Michelle則展示一系列她在台灣旅遊及享受美食的精采照片，並分享她最喜歡的台灣小吃之一是「臭豆腐」。

2023年台灣獎學金及華語文獎學金受獎生行前說明會、頒獎典禮及美南留臺校友會年會...
2023年台灣獎學金及華語文獎學金受獎生行前說明會、頒獎典禮及美南留臺校友會年會，吸引近40名人員以實體及線上方式參與，活動圓滿順利。 (台北經文處提供）

而教育組在活動餐敘時間提供充滿台灣特色的鐵路便當、炒米粉、珍珠奶茶和台式炸春捲，讓新生們搶先體驗來自台灣的好滋味。會後並由領務組協助受理新生簽證申請表件，新舊受獎生亦彼此交換連絡資訊，加強留台校友間之互助合作，活動順利圓滿結束。

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