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達福夏季教師研習會 4場講座圓滿落幕

達拉斯訊
達福地區中文學校聯誼會所舉辦的2023年4場夏季教師研習會圓滿落幕。 （孟敏寬提供）
達福地區中文學校聯誼會所舉辦的2023年4場夏季教師研習會圓滿落幕。 （孟敏寬提供）

中華民國僑委會贊助，達福地區中文學校聯誼會所舉辦的2023年四場夏季教師研習會於7月29日畫下了一個圓滿的句點。此次參與老師來自世界各地，大家求知若渴，希望能在講習中吸取教授們的經驗，來充實自己未來的教學內容。

達福地區中文學校聯誼會夏季教師研習會邀請四位優秀精英級的中文老師來幫大家授課。第一場陳立芬老師的戲劇教學故事引導，藉由不同的教學活動設計，讓學生在使用肢體動作後，來建構語言情境。

第二場李宇心老師的老工具小技巧，讓老師們對於數位教學，由原本抱著既期待又怕受傷害的態度，到現在得心應手的運用五花八門的這些工具來教導孩子，使孩子對中文學習，脫離刻板的方式，讓更有趣有效率的教學工具，達到教學效果。

第三場詹珂瑜老師的趣味化的教學，讓老師不僅擔任傳授知識的靈魂人物，更將教學內容與生活結合，讓學生融會貫通，並在教學上連結學生的生活經驗，誘發他們的學習動機和熱情，培養孩子自主學習的習慣，同時讓他們感受到學習中文的樂趣。

第四場擔任鄭文香老師以婚禮的嫁娶習俗為主題架構，連接學華語向前走的教材，帶動課堂活動，並與課堂句型結合，打破孩子覺得學習中文很無聊的情境，激發孩子學習動力，將中國傳統文化與課程的教學靈活交叉運用，鄭老師也會列舉許多教學實例加以說明，讓學生在任務活動的學習下，達到了解文化與語文教學的雙重目標。

達福地區中文學校聯誼會在未來將會繼續扮演文化及語言傳承的角色，邀請優秀出色的老師們與全球老師們見面。若有有任何疑問可查詢達福地區中文學校聯誼會會長孟敏寬(469)789-6858。

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