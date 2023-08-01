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巴沙迪那公寓火災 波及數十個單位

編譯陳盈霖／綜合外電報導
巴沙迪那（Pasadena）南謝佛街（South Shaver Street）3600號街區一公寓28日發生火災，相關人員初步估計，有20多個單位受到波及。（KPRC 2）
巴沙迪那（Pasadena）南謝佛街（South Shaver Street）3600號街區一公寓28日發生火災，相關人員初步估計，有20多個單位受到波及。（KPRC 2）

KPRC 2電視台報導，巴沙迪那（Pasadena）南謝佛街（South Shaver Street）3600號街區一棟公寓樓28日發生火災，相關人員初步估計，有20多個單位受到波及。

巴沙迪那消防局消防隊長布藍農（David Brannon），他們於當天下午1時36分左右接獲報案後，75名消防人員趕赴現場，發現一些單位冒出火苗與濃煙，休士頓消防局也參與救援。現場似乎有20至24個單位受到不同程度影響，沒有居民或消防人員受傷。

目前尚不清楚起火原因，由於消防人員仍在滅火，調查人員尚未進入大樓。根據現場影片顯示，消防人員不斷向建築屋頂不斷竄出的火焰灌水。

相關單位封鎖謝佛街位於Vista、Allen-Genoa和Fairmont路段。紅十字會（Red Cross）也趕往現場，幫助因火災而流離失所的居民。相關單位並與公寓合作，看是否有其他空置的單位能安置這些人。布蘭農說，一些單位完全損壞，其他單位則有受到水和煙霧等不同程度損傷。

他並表示，高溫和大風加重消防人員救火困難。「在這些條件下滅火，對穿著裝備的消防人員來說是極端酷熱且殘酷的，我們要與風向抗爭，風向會推動火勢，我們也要與極端炎熱抗爭」。

迪倫（Crystal Deleon）表示，接獲朋友來電，說她和孩子們遭遇火災後，她趕忙到現場，「朋友是殘疾者，她打電話告訴我，我衝到這裡，還好他們都安全。」

高溫 休士頓

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