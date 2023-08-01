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奧斯汀試用路面反光材料降溫

編譯林思牧／綜合報導
奧斯汀在路面塗淺色顏料抗暑。（KPXJ電視台）
奧斯汀在路面塗淺色顏料抗暑。（KPXJ電視台）

德州許多地方本周又面臨破紀錄的高溫，為了讓大城市居民生活品質不被酷熱破壞殆盡，奧斯汀市政府與德州大學合作研發減溫路面(cool pavement)，在初步測試中發現陽光普照的時候，路面溫度可以涼10度以上。

在林木蔥鬱的鄉間，熱浪雖然也讓人難受，但是太陽一下山溫度就開始迅速降低，至少晚上不會酷熱難當。但是在樹木少，建築物與街道密集的城市中，人造的材料大量吸收陽光聚集熱量，太陽下山以後熱量逐漸輻射釋放到周圍環境中，所以城市裡晚上還持續炎熱，讓居民和寵物的生活品質受到影響。

奧斯汀的街道主要是以柏油碎石(asphalt)為材料，這種深黑色的路面很會吸收陽光，即使沒有熱浪來襲，在陽光普照的日子路面溫度很容易會高到140度以上，打赤腳的人或是寵物踩在這樣的路面上，腳部會被灼傷，另外，這樣的路面也使周圍變得更熱。

奧斯汀工程處的工程師安吉菈強森(Angela Johnson)指出，為了降低路面的溫度，最近在巴頓泉路(Barton Spring Road)新鋪設的柏油路面，工程處在上面噴了一層膠狀物質，其中添加了二氧化鈦(titanium dioxide)，噴過以後路面呈銀色，陽光照在上面大部分被反射掉，因此路面匹較涼爽。

KEYE電視台記者與強森一起測試，在這種減溫路面上測到127度，這當然是相當熱，但是在附近普通柏油路上測到的溫度是140度，所以確實涼爽不少。德州大學奧斯汀主校的戴弗尼攸吉教授 (Professor Dev Niyogi)指出，高溫的氣候已成德州與全球的常態，如果路面和建築物的屋頂都噴上這種物質，應該可以讓氣溫稍微涼爽一點。

目前測試的路段只有一哩，但市政府準備在近期內增加到十哩，如果成效不錯，德州許多城市也可能跟進。

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