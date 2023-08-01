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休士頓熱浪減工時 經濟受損

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州持續高溫熱浪，民眾不願出門，影響該州經濟。（福斯新聞台）
德州持續高溫熱浪，民眾不願出門，影響該州經濟。（福斯新聞台）

休士頓紀事報報導，隨著一波波熱浪席捲休士頓，當地人都不願出門。華爾街日報（Wall Street Journal）日前發表最新報告稱，這個夏天，典型耐熱的休士頓人如同冬眠的熊一樣，他們不出門參加社交活動，寧可叫外送，以最快速度遠離過熱的天氣。

高溫對該州的影響在於工資數據，該報告引用的數據顯示，旅遊、藝術和娛樂及體育和休閒等需暴露於室外的領域員工工作時間減少。Gusto，一家替企業提供薪資和人力資源服務公司的帕度（Luke Pardue）表示，德州中小企業員工，平均每周工作時數在過去四周內下降至每周19.6小時，相當於20小時。從2019年至2022年，在同樣的四周內，平均工作時間下降5%。

德州外類似企業，目前尚未出現類似下降的情況。帕度指出，「在研究外州類似產業的公司時，我們發現他們工作時間沒有顯著下降，今年平均每周工作時間為20.5小時，前幾年為21.4小時（下降約4%）。」

同一期間受影響行業工作時間大幅減少另一個州是亞利桑納州（Arizona）。帕度說，與德州一樣，亞利桑納州今夏也陷入酷熱中。截至本篇報導撰寫時，該州今夏已發生25起高溫相關死亡事件。

根據華爾街日報，就德州近期前景而言，持續熱浪可能會嚴重影響該州未來一個月的經濟增長。德州經濟學家佩里曼（Ray Perryman）一項預測指出，若當前熱浪的高溫持續至8月，該州經濟增長可能會減少96億元。

當然，大多數德州人可能只希望能恢復到「正常炎熱」狀態。聖哈辛托學院（San Jacinto College）42歲數學教授布藍丁（Benjamin Blanding）說，「我通常喜歡夏天的寧靜，但我不想再待在這了。」

德州 高溫 休士頓

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