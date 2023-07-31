德州調降產業稅提案 11月公投通過可能性高

德州一項價值127億元的產業稅（property tax）削減法案，將於11月7日選舉時交付選民投票。（KPRC 電視台）

德州 論壇報報導，德州一項價值127億元的產業稅（property tax）削減法案，將於11月7日選舉時交付選民投票 。該案承諾替德州數百萬遭受暴漲稅單困擾的業主節省開支。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）日前簽署這項削減開支法案，正式結束該州共和黨高層長達數月的談判。但在這些法案生效前，德州選民需在年底選舉中，決定是否允許德州花費數十億元納稅人的錢（主要是過去兩年從德州人徵收的稅款）來支付鉅額費用。一旦獲得選民批准（考慮到選民過去向來支持減稅，批准可能性不小），該法將適用於明年1月到期的2023年稅收法案。

若獲得選民批准，民眾將如何獲得減免？

若需選民批准的稅法變更得到選民同意，大多數的變更會自動生效。特許經營稅法（franchise tax code）、20%估值上限（appraisal cap）和學校維護和營運（M&O）稅率變化都會出現於稅單上，納稅人不需採取特別行動。已獲得房宅豁免的自住房產，也將看到福利自動從四萬元增加至10萬元。

但若屋主住自己擁有的住宅內，但沒有獲得房宅豁免，則需通過所屬縣估值區辦公室（appraisal district office）申請。大多數情況下，豁免最多追溯兩年。一旦房主成功獲得豁免，不需每年重新申請，可持續至房主不再居住在該屋為止。

選民批准後，這些變化將如何影響中小企業？

若選民批准產業稅削減，小商家、企業家們將會看到他們擁有的商業地產學校營運與維護稅率，每100元估值減少10.7分。

此外，價值低於500萬元的商業地產也將受保護，免受價值過度上漲影響。房產估值上漲幅度上限為20%，未來三年將維持此一上限，直到立法者和選民決定是否延長上限時間。

企業不一定要將總部設在德州才能獲得產業稅減免，只要它在該州內擁有的土地不超過價值限制，則有資格獲得相應優惠。

舉例來說，根據稅務紀錄，一位位於基督聖體市（Corpus Christi）企業主發現，他位於市中心海濱黃金地段的辦公室的價值，從2021年到2022年增長18%，2022年至2023年增長48%。事實上自2019年以來，他的辦公室房產價值幾乎翻了一番。

該房產如今價值63萬8000元，但由於這個數字低於500萬元，新的削減措施擬議的估值上限將適用於他的商業房產，其地產估值將減少12萬3000元。而今年增值幅度不超過20%的房產，則不會從上限中受益。

若企業主屬於租戶，將無法利用擬議的學校維護和營運稅率減免或20%估值上限，除非他們在商業租賃合同中，將租金 與產業稅掛鉤。但這些企業主也可利用特許經營稅的一些減免方式。

這項減稅計畫還將使企業開始繳納特許經營稅之前的收入翻了一番，從一年124萬元增加至247萬元。換句話說，這將使大約6萬7000家額外的中小企業從特許經營稅名單中刪除。不符合新的特許經營稅徵收企業，將不需提交零元納稅申報表，替他們節省行政和勞力成本。