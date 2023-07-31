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昔遭霸凌尋仇 朝住家濫射誤殺對方母親

編譯胡立宗／綜合報導
Giovanni Medrano朝屋內連射多槍後，乘車逃離現場。（取自ABC）
Giovanni Medrano朝屋內連射多槍後，乘車逃離現場。（取自ABC）

哈里斯縣警28日逮捕19歲嫌犯Giovanni Medrano，因為他在2023年4月26日凌晨可能射殺了46歲的女子Kimberly Lewis。原因據稱是Kimberly Lewis的長子在念書期間曾以暴力對待嫌犯，嫌犯因此數年後夥同另一人前往Winchester Ranch Trail 3000街區的住家朝屋內濫射，卻導致Kimberly Lewis死亡。

Kimberly Lewis的長子同為19歲，他與弟弟在4月26日上午8時發現媽媽陳屍臥房，死因是頭部中槍。警方調查時發現，雖然鄰居有聽到槍聲，兒子們也都在家，但不知母親已遭擊殺。

另一名擔任車手的16歲少年則說，他被Giovanni Medrano與另外一人威脅，因此偷開爸爸的Chevrolet Silverado載運兩人到Winchester Ranch Trail 3000街區。兩人之後朝著二樓房間濫射，他們上車後，少年就依指示駕車離去。

16歲少年說，他什麼都不敢問，因為兩人威脅要殺他全家。Giovanni Medrano則告訴警方，他在九年級遭長子霸凌，因此想「嚇唬」對方，並非蓄意殺害Kimberly Lewis。警方仍在追查另一名男子。

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