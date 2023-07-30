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哈維颶風索賠 律師團隊8月5日信息分享

休士頓訊
賴清陽與陳帆的律師團隊將在華夏中文學校舉辦哈維颶風索賠信息分享會。（賴清陽、陳帆律師團隊提供）
賴清陽與陳帆的律師團隊將在華夏中文學校舉辦哈維颶風索賠信息分享會。（賴清陽、陳帆律師團隊提供）

許多休士頓人的記憶裡，2017年哈維颶風肆虐休士頓的場景仍歷歷在目，華夏中文學校在當時也遭受了重創。在颶風過後，學校積極展開重建工作，通過全體師生和家長的共同努力，華夏中文學校逐漸恢復了正常運營，並繼續為孩子們提供優質的中文教育和文化傳承。

時隔六年，作為哈維颶風的受災者之一，華夏中文學校深知所有受災群眾在面臨索賠時的困難和挑戰。作為休士頓華人社區的一份子，他們希望能夠以自身力量盡可能多的幫助與他們面臨一樣處境的人們。因此，華夏中文學校擬在2023年8月5日（星期六）上午11點，特邀賴清陽律師和陳帆律師帶領的哈維索賠專項律師團隊到華夏中文學校，與關心這次哈維索賠的社區朋友們分享，並交流對於2017年哈維颶風所造成損失進行索賠的相關信息。

舉辦信息交流會的時間為2023年8月5日上午11:00 (CST)，地點在5925 Sovereign Dr #5, Houston, TX 77036

華夏中文學校歡迎社會各界前來參加此次信息交流會，同時，歡迎攜帶親友和鄰居一同前來，這將是一個共享知識和互動交流的良好機會。法律不會保護在權利上睡覺的人，政府可以制定法律，同時也受到法律的約束。希望華人社區團結一致，為了自己的權利和利益，為每個受災戶尋求應有的公正補償。請有興趣參加說明會的朋友與工作人員聯繫。

聯繫人: Sicily Duan, Melody Huang，電話: 216-309-5940, 713-972-2800。

颶風 休士頓 華人

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