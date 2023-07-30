我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

加州房貸月付4332元 創新高

休士頓NES重點28校 撤除圖書館 改設「懲處中心」

編譯林思牧／綜合報導
休士頓獨立學區新學期將關閉一些學校的圖書館。（Houston ISD）
休士頓獨立學區新學期將關閉一些學校的圖書館。（Houston ISD）

休士頓獨立學區新任總監麥爾斯，把他所選的「新教育系統」NES(New Education System)28所重點學校的圖書館撤除，新學期開始時原來的圖書館空間將會作為「懲處中心」(disciplinary center)的用途。

學區是在26日做了這項宣布，新學期開始的時候這28所重點學校(priority campuses)將不會再有圖書館，原本的圖書館員也不再需要，但學區表示會給這些人另外的安置。這項行動讓許多家長相當驚訝，學校竟然撤銷圖書館的設置，這豈不是文明開倒車的作風？

休士頓市長特納(Sylvester Turner)聽到這項宣布以後，表示他不贊成學區的這項新措施。但學區指出，這些列為新教育系統的學校，首要的目標是提升學生的學習成果，而不是鼓勵學生去讀課外書籍，尤其是四年級學生的閱讀(reading)最需要加強。另外，學區也宣布了某些學校校長的異動。

學區並且指出，原有的圖書館空間，開學以後將作為行為有問題學生的懲處中心，上課搗亂、不服從老師指示的學生會被送到這裡隔離，免得這些學生妨礙到有心向學者的學習。另外還有57所學校近期內也會納入新教育系統，學區表示這些學校圖書館的存廢，將會一一以個案處理。

新總監麥克邁爾斯(Superintendent Mike Miles)27日及29日分別在糖叢初中(Sugar Groove Middle School)的市民會議中心、西布萊爾初中(West Briar Middle School)主持說明會，向家長解說這項措施的理由，他歡迎家長繼續踴躍提供意見，共同為提升學生的成績而努力。

學區 圖書館 教育

上一則

西雅圖維權人士搭樹屋 阻200歲雪松被砍

延伸閱讀

應帆新小說集發布會 法拉盛圖書館舉行

應帆新小說集發布會 法拉盛圖書館舉行
舊金山圖書館暑期華語班 29日秀成果

舊金山圖書館暑期華語班 29日秀成果
加州各地公立學校閒置土地 總價逾7.5億元

加州各地公立學校閒置土地 總價逾7.5億元
戴克圖書館 紐約作家應帆新書座談會

戴克圖書館 紐約作家應帆新書座談會

熱門新聞

有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
針對未訂購新冠檢測劑卻收到整盒測試劑的情形，北伊州優良商業局發出警告。(pixabay)

新型詐騙 未訂購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

2023-07-26 10:16
提領401(k)救急？專家建議最好不要。（本報資料照片）

因應不景氣 專家建議別急著預支401(k)

2023-07-29 12:38
長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
工作人員24日在德州邊界安裝漂浮障礙球。（路透）

「總統先生，法院見」德州長艾伯特拒絕移除挨批浮球

2023-07-24 17:48

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸