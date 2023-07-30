休士頓NES重點28校 撤除圖書館 改設「懲處中心」

休士頓獨立學區新學期將關閉一些學校的圖書館。（Houston ISD）

休士頓獨立學區 新任總監麥爾斯，把他所選的「新教育 系統」NES(New Education System)28所重點學校的圖書館 撤除，新學期開始時原來的圖書館空間將會作為「懲處中心」(disciplinary center)的用途。

學區是在26日做了這項宣布，新學期開始的時候這28所重點學校(priority campuses)將不會再有圖書館，原本的圖書館員也不再需要，但學區表示會給這些人另外的安置。這項行動讓許多家長相當驚訝，學校竟然撤銷圖書館的設置，這豈不是文明開倒車的作風？

休士頓市長特納(Sylvester Turner)聽到這項宣布以後，表示他不贊成學區的這項新措施。但學區指出，這些列為新教育系統的學校，首要的目標是提升學生的學習成果，而不是鼓勵學生去讀課外書籍，尤其是四年級學生的閱讀(reading)最需要加強。另外，學區也宣布了某些學校校長的異動。

學區並且指出，原有的圖書館空間，開學以後將作為行為有問題學生的懲處中心，上課搗亂、不服從老師指示的學生會被送到這裡隔離，免得這些學生妨礙到有心向學者的學習。另外還有57所學校近期內也會納入新教育系統，學區表示這些學校圖書館的存廢，將會一一以個案處理。

新總監麥克邁爾斯(Superintendent Mike Miles)27日及29日分別在糖叢初中(Sugar Groove Middle School)的市民會議中心、西布萊爾初中(West Briar Middle School)主持說明會，向家長解說這項措施的理由，他歡迎家長繼續踴躍提供意見，共同為提升學生的成績而努力。