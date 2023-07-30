詐稱紡織機有鴻運 非裔夫婦判還千萬

北德州福里斯科這對自稱有神護佑的夫婦被控詐財，有8000人上當。法官判決這對騙子必須償還1076萬元給投資人。（截自達福NBC5）

北德州 福里斯科(Frisco)一對非洲裔夫妻，COVID疫情 初起時趁著人心惶惶之際想發災難財，他們自稱有神的福佑，用「鴻運紡織機」(blessing loom)就可讓投資 人很快得到八倍的回收，法官判決這對騙子必須償還1076萬元給投資人。

瑪倫莫爾(Marlon Moore)自稱是「富裕DJ」(Prosper DJ)，他與妻子菈香達莫爾(LaShonda Moore)創立了BINT Operations LLC股份有限公司，BINT是Blessings in No Time(鴻運當頭難阻擋)的縮寫，號稱他們在神的福佑下，錢財就像從織布機上一樣源源不絕的生出，他們還曾在歐波菈(Oprah)的電視網路上現身，提升了可信度。

2020年初疫情大爆發，許多人正為財務擔憂，莫爾夫婦推出多層次傳銷吸金計畫，譬如如果有人投資1萬元，最終可以得到8萬元的回收。最早被他們說服的人，在徵召下線時拿出自己收到的支票證明回收既快又多，人們在貪財心理的引誘下紛紛加入這個金字塔騙局(pyramid scheme)，有報導指出，最終有將近8000人受騙，多數受害人住在德州，但也有其他州的居民。

錢當然不會平白從印鈔機裡跳出，比較晚加入的人血本無歸，於是開始有人向執法單位舉報。2021年6月，檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)對莫爾夫婦提出民事索賠訴訟，經過兩年的程序，日前法官判決莫爾夫婦必須償還投資人1076萬元，有些人認為這種犯罪行為還應處以監禁，才能收殺雞儆猴之效。

莫爾夫婦並被法院永久禁止再從事多層次傳銷(multi-level marketing)，判決中還成立一個由德州政府管理的帳戶，莫爾夫婦必須存入至少45萬元，管理人用這筆資金替貧苦受害人解決生活上的緊迫問題。