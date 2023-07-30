休班警員撞壞車門 她索賠10個月無果

車子被休班警員撞壞，該由向警員還是市政府求償？（Fox29電視台畫面）

福和市一名年輕女子到休士頓 探訪叔叔一家人，停在街邊的轎車被休士頓市警局休班警員的公務車碰到，那位警員自己主動承認犯錯，但轎車的車主十個月來向市政府索賠無門。她的境遇可以做為大家的借鑑，在車禍中受到損害時不可想省麻煩而讓自己荷包遭殃。

去年9月3日，艾菈威廉斯(Ella Williams)開車載著妹妹到休士頓拜訪叔叔一家人，她的黑色轎車合法的停在叔叔家前面的街邊。那個下雨的傍晚，一位穿著制服的休士頓市警局警員敲叔叔家的門，主動告訴艾菈他倒車時不小心碰到艾菈車駕駛座的車門，他告訴艾菈向市政府的法律事務部門索賠。

艾菈心想，這位警察自己已經主動認錯，而且又是公家單位的公務人員，索賠肯定是順理成章、絕無問題。轎車司機座的門只被輕微碰撞，但那個門鎖卻壞了，她要坐進駕駛座必須從右邊的門爬到左邊的座位。她到經銷商把門鎖和門修好以後，把4000元的帳單連同許多照片寄給市政府的法律事務部門。

經過幾個星期沒有音訊，她打電話去詢問，但只有答錄機回應沒有真人接聽，十個月以來她預付的錢還沒收回，日前她不知道該怎麼辦了，遂向休士頓的FOX26電視台投訴。艾菈的故事在電視新聞中播出以後，法律事務部門才終於回應：雖然那輛肇事的車是市政府的公務車，但開車的人已經下班，因此不算執行公務時出的車禍，那不是市政府的責任，受害人應該向那位警察索賠。

這時艾菈被氣得啼笑皆非，如果是要這樣處理才對，八個月前就可以告訴她，為什麼要等到現在？汽車保險 經紀人指出，沒有人受傷的車禍，並沒有必要叫警察寫事件報告，但應該取得肇禍人承認錯誤的筆錄和駕照 的照片，把這些資訊傳給自己保險公司讓專業的人士去處理，不必自己傷腦筋去找對方索賠。