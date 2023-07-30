我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

加州房貸月付4332元 創新高

鄰州建大遊樂園 德州居民度假增選項

編譯林思牧／綜合報導
奧克拉荷馬州東北角的小城薇妮塔將興建美國中心樂園主題公園與度假勝地。(Gooden Group)
奧克拉荷馬州東北角的小城薇妮塔將興建美國中心樂園主題公園與度假勝地。(Gooden Group)

奧克拉荷馬州宣布大規模遊樂園興建計畫，2025年起就會分段開放，目前玩樂項目還沒有詳細的資訊，但至少有20多位參與過迪士尼遊樂園區設計工作的人員加入陣容，可以預期會成為一個相當吸引遊客的觀光景點，就在鄰州的德州人到時候又會多出一個度長假的地方。

這項計畫於20日宣布，遊樂園的全名叫「美國中心樂園主題公園與度假勝地」(American Heartland Theme Park and Resort)，總面積為1000英畝，其中的125英畝開發成主題公園，相當於佛州迪士尼世界裡「魔術王國」(Magic Kingdom)主題公園的規模，將來會有雲霄飛車、現場表演、適合全家的娛樂活動以及很多種類的飲食攤位等。

奧克拉荷馬州東北角的小城薇妮塔將興建美國中心樂園主題公園與度假勝地。(Goode...
奧克拉荷馬州東北角的小城薇妮塔將興建美國中心樂園主題公園與度假勝地。(Gooden Group)

這個遊樂園選在奧克拉荷馬州東北角的小城薇妮塔(Vinita)，從2000年以來這裡的人口逐漸減少，現在已不到6000位居民。因為這個耗資20億元的開發案，預期薇妮塔將會復興，這個遊樂園最終可能會創造4000個工作機會。

這座遊樂場離德州多數地方都有相當的距離，因此不適合做為周末遊的目的地，但如果是度一個星期的長假，不用搭飛機就可以到達，光是機票錢就省掉許多開銷。德州的大都市中，達拉斯離薇妮塔最近，往北開一個小時越過州界以後大約還有220哩的路程，也就是總共四個多小時可以到達。

從休士頓前往路程是540哩，也就是前往時會在路上花掉一天，回家時也要一天，但度長假的人喜歡離家稍遠一點，這算是很合適的地點。園區裡還包括一個300個房間的旅館和一座室內水上樂園。

薇妮塔一帶空地很多，園區雇請奧克拉荷馬州著名的建築設計公司ADG Blatt開發「三匹小馬休閒車公園與露營地」(Three Ponies RV Park and Campground)，這將是美國中部地區最大的營地，可以容納750輛RV休閒車(Recreational Vehicles)，樹林中還將建出300間木屋(cabins)。

樂園 奧克拉荷馬州 德州

上一則

哈維颶風索賠 律師團隊8月5日信息分享

下一則

休士頓NES重點28校 撤除圖書館 改設「懲處中心」

延伸閱讀

南亞移民湧入 德州板球運動正興起

南亞移民湧入 德州板球運動正興起
英雲霄飛車故障 乘客「平躺」卡在22公尺高空45分鐘

英雲霄飛車故障 乘客「平躺」卡在22公尺高空45分鐘
錢走了 加州稅收流失全美最多 佛州、德州受惠

錢走了 加州稅收流失全美最多 佛州、德州受惠
稅制友善 德州富人移入第二多

稅制友善 德州富人移入第二多

熱門新聞

有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
針對未訂購新冠檢測劑卻收到整盒測試劑的情形，北伊州優良商業局發出警告。(pixabay)

新型詐騙 未訂購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

2023-07-26 10:16
提領401(k)救急？專家建議最好不要。（本報資料照片）

因應不景氣 專家建議別急著預支401(k)

2023-07-29 12:38
長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
工作人員24日在德州邊界安裝漂浮障礙球。（路透）

「總統先生，法院見」德州長艾伯特拒絕移除挨批浮球

2023-07-24 17:48

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸