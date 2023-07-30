鄰州建大遊樂園 德州居民度假增選項

奧克拉荷馬州東北角的小城薇妮塔將興建美國中心樂園主題公園與度假勝地。(Gooden Group)

奧克拉荷馬州 宣布大規模遊樂園 興建計畫，2025年起就會分段開放，目前玩樂項目還沒有詳細的資訊，但至少有20多位參與過迪士尼遊樂園區設計工作的人員加入陣容，可以預期會成為一個相當吸引遊客的觀光景點，就在鄰州的德州 人到時候又會多出一個度長假的地方。

這項計畫於20日宣布，遊樂園的全名叫「美國中心樂園主題公園與度假勝地」(American Heartland Theme Park and Resort)，總面積為1000英畝，其中的125英畝開發成主題公園，相當於佛州迪士尼世界裡「魔術王國」(Magic Kingdom)主題公園的規模，將來會有雲霄飛車、現場表演、適合全家的娛樂活動以及很多種類的飲食攤位等。

奧克拉荷馬州東北角的小城薇妮塔將興建美國中心樂園主題公園與度假勝地。(Gooden Group)

這個遊樂園選在奧克拉荷馬州東北角的小城薇妮塔(Vinita)，從2000年以來這裡的人口逐漸減少，現在已不到6000位居民。因為這個耗資20億元的開發案，預期薇妮塔將會復興，這個遊樂園最終可能會創造4000個工作機會。

這座遊樂場離德州多數地方都有相當的距離，因此不適合做為周末遊的目的地，但如果是度一個星期的長假，不用搭飛機就可以到達，光是機票錢就省掉許多開銷。德州的大都市中，達拉斯離薇妮塔最近，往北開一個小時越過州界以後大約還有220哩的路程，也就是總共四個多小時可以到達。

從休士頓前往路程是540哩，也就是前往時會在路上花掉一天，回家時也要一天，但度長假的人喜歡離家稍遠一點，這算是很合適的地點。園區裡還包括一個300個房間的旅館和一座室內水上樂園。

薇妮塔一帶空地很多，園區雇請奧克拉荷馬州著名的建築設計公司ADG Blatt開發「三匹小馬休閒車公園與露營地」(Three Ponies RV Park and Campground)，這將是美國中部地區最大的營地，可以容納750輛RV休閒車(Recreational Vehicles)，樹林中還將建出300間木屋(cabins)。