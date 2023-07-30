鄰州建大遊樂園 德州居民度假增選項
奧克拉荷馬州宣布大規模遊樂園興建計畫，2025年起就會分段開放，目前玩樂項目還沒有詳細的資訊，但至少有20多位參與過迪士尼遊樂園區設計工作的人員加入陣容，可以預期會成為一個相當吸引遊客的觀光景點，就在鄰州的德州人到時候又會多出一個度長假的地方。
這項計畫於20日宣布，遊樂園的全名叫「美國中心樂園主題公園與度假勝地」(American Heartland Theme Park and Resort)，總面積為1000英畝，其中的125英畝開發成主題公園，相當於佛州迪士尼世界裡「魔術王國」(Magic Kingdom)主題公園的規模，將來會有雲霄飛車、現場表演、適合全家的娛樂活動以及很多種類的飲食攤位等。
這個遊樂園選在奧克拉荷馬州東北角的小城薇妮塔(Vinita)，從2000年以來這裡的人口逐漸減少，現在已不到6000位居民。因為這個耗資20億元的開發案，預期薇妮塔將會復興，這個遊樂園最終可能會創造4000個工作機會。
這座遊樂場離德州多數地方都有相當的距離，因此不適合做為周末遊的目的地，但如果是度一個星期的長假，不用搭飛機就可以到達，光是機票錢就省掉許多開銷。德州的大都市中，達拉斯離薇妮塔最近，往北開一個小時越過州界以後大約還有220哩的路程，也就是總共四個多小時可以到達。
從休士頓前往路程是540哩，也就是前往時會在路上花掉一天，回家時也要一天，但度長假的人喜歡離家稍遠一點，這算是很合適的地點。園區裡還包括一個300個房間的旅館和一座室內水上樂園。
薇妮塔一帶空地很多，園區雇請奧克拉荷馬州著名的建築設計公司ADG Blatt開發「三匹小馬休閒車公園與露營地」(Three Ponies RV Park and Campground)，這將是美國中部地區最大的營地，可以容納750輛RV休閒車(Recreational Vehicles)，樹林中還將建出300間木屋(cabins)。
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