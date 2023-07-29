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全國最幸福城市 德州佛里斯科、布蘭諾上榜

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州佛里斯科名列全美最幸福城市之列。（德州地方政府官網）
德州佛里斯科名列全美最幸福城市之列。（德州地方政府官網）

休士頓紀事報報導，「金錢買不到幸福」這句話，從某些方面來說可能並不正確。近期一項針對2022年美國最幸福和最不幸福城市的研究發現，德州有兩個城市列名全國最幸福城市排行榜，不令人意外的是，他們也是德州最富有的兩個城市。

位於達拉斯以北約20分鐘車程的佛里斯科（Frisco）名列全美最幸福城市第五名。根據財務諮詢研究公司SmartAsset收集的數據顯示，該市是個人年收入10萬元或以上比例最高的城市之一，每10萬居民申請破產人數比例最低的城市之一。

距離佛里斯科以南約五分鐘車程的布蘭諾（Plano）名列全美最幸福城市第六名。根據SmartAsset數據，布蘭諾居民平均年收入遠高於大多數美國人，2021年家庭收入中位數超過9萬6348元，2022年個人年收入超過10萬元的比例全美最高之一。

在這分報告中，SmartAsset研究人員分析大量數據，將城市分為三大類：個人財物、福祉和生活品質。研究人員匯總每個城市在這三個類別中的分數，最後加總產生了最幸福城市。

儘管平均通勤時間和結婚率，是讓城市變得更幸福或更悲慘方面發揮影響力，然根據SmartAsset分析，「有錢」和「更幸福」城市之間的關聯性，卻格外清楚。

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