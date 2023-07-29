南亞移民湧入 德州板球運動正興起

民眾正在為打板球做準備。（unsplash）

德州 一向是美式足球的重鎮，板球(cricket)多數人聽都沒聽過，但過去五年來，休士頓 西北郊區的草原景觀市(Prairie View)已經成為美國板球運動的核心，也可以看出大量南亞移民(South Asian Immigrants)給南德州帶來的文化影響。

跟土生土長的美國人提「cricket」這個字，多數人以為是在說「蟋蟀」。板球是英國人發明的，在大英國協（Commonwealth of Nations）的國家如澳洲、紐西蘭也相當流行，但是印度 半島一帶其實是板球迷最多的地方，印度、巴基斯坦和孟加拉的人民都很熱衷於這種類似棒球的運動。

從休士頓取道290號高速公路向西北開40哩，寬闊無際的田野上突然出現一批像棒球場的場地，2018年幾位印度裔商人開始謀畫興建板球場，他們認為很適合在德州拓展這種運動，但還不到五年的時間裡，已經建成的六座橢圓形球場經常座無虛席，要排隊才能使用場館，通常要在比賽舉行的幾個月前就預約，否則排不上。

出資興建球場的休士頓商人阿梅德(Tanweer Ahmed)指出，他發現草原景觀市特別適合，因為這裡的土質是黏土(clay soil)，板球場的特殊草種需要這種土；另外，每天開過290號公路的幾萬輛車都可以看到廣告牌和球場，等於免費的替板球進行宣傳。

美國少年板球錦標賽6月在這裡舉行，來自美國各地的少年選手聚集到此切磋球技。美國「職業板球大聯盟」(Major League Cricket)今年成立，3月份的選將秀(player draft)特別選在詹森太空中心(Johnson Space Center)舉行，出身於印度孟買(Mumbai)的哈密特辛(Harmeet Singh)以整體第一名被德州隊選中，他最近從西雅圖遷入德州凱蒂市(Katy)的一棟豪宅。職業板球大聯盟目前有六隊：紐約、西雅圖、舊金山、洛杉磯、華府和德州。