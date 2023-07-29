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美南獎助學金頒獎 見證驕傲一刻

休士頓訊
美南銀行董事長李承穗（左三）、執行長Joanne Kim（左二）、總裁Mohammad Youns（左一）與獲獎同學及家長合影。（記者封昌明／攝影）
美南銀行董事長李承穗（左三）、執行長Joanne Kim（左二）、總裁Mohammad Youns（左一）與獲獎同學及家長合影。（記者封昌明／攝影）

美南銀行2023年第18屆「美南清寒獎助學金」頒獎典禮於7月27日在該行二樓舉行。董事長李承穗、執行長Joanne Kim、副董事長Hasu Patel、總裁Mohammad Youns及董事會成員均到場參與，並合影留念。

在今年五位獎學金得主中，除Lauren Chen同學已於6月28日在達拉斯區域辦事處由銀行總裁Mohammed Youns頒發，其餘四位同學Nitya Kodali、Andrew Chen、Nicholas Ng、Efeomo Ehimuh等在27日下午2點至美南銀行位於6901 Corporate Dr. Houston TX 77036的總行，在父母或家人的陪同下，參與令他們感到驕傲的一刻。

董事長李承穗在儀式中，讚揚今年獲獎學子的優異成績表現，鼓勵他們在未來大學生涯中能夠再接再厲。李承穗表示，「美南清寒獎助學金」每年申請者眾，每位成績表現皆非常優越，常令評審委員會受到很大挑戰。

執行長Joanne Kim則與到場的得獎者學生一一交流，進一步了解他們對於未來專業的規畫，並無私分享她自己人生的經歷。

2023年第18屆「美南清寒獎助學金」得主資訊如下：

Andrew Chen，University of Florida，Public Health / Pre Heath

Efeomo Ehimuh，University of Texas at Austin，Business Finance / Accounting

Lauren Chen，Texas A&M University，Genetics

Nicholas Ng，University of Texas at Austin，Biochemistry

Nitya Kodali，Vanderbilt University，Neuroscience and MHS

美南銀行董事會成員開心合影。（記者封昌明／攝影）
美南銀行董事會成員開心合影。（記者封昌明／攝影）

美南銀行(Member FDIC)成立於1997年，總部設於德州休士頓中國城內，提供全面的商業及個人銀行產品服務。美南銀行為提升金融服務品質和全面更新銀行網路功能，多年來不斷持續新增和強化先進人性化科技金融系統功能，例如手機APP支票存款、付款和轉帳等多項功能，以提高最佳的遠距服務便利功能。

美南銀行服務據點目前分布於休士頓、休士頓糖城、奧斯汀、達拉斯Plano和Richardson等地。未來計畫擴展至休士頓、達拉斯地區、南北加州等區域，增設貸款辦事處或分行，以在地服務客戶。有關美南銀行最新資訊，請參閱網站：www.swnbk.com美南銀行總行地址6901 Corporate Dr. Houston TX 77036，電話: 713-771-9700。

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