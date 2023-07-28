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2老師看變裝秀 遭學校開除

編譯林思牧／綜合報導
休士頓地區的「第一浸信學校」兩位女教師因看變裝秀遭開除，引來多方爭議。（Chron/當事人臉書）
休士頓地區的「第一浸信學校」兩位女教師因看變裝秀遭開除，引來多方爭議。（Chron/當事人臉書）

休士頓地區的「第一浸信學校」FBA(First Baptist Academy)，兩位女老師到瑪莉漢堡店(Hamburger Mary's)吃晚餐並欣賞「變裝秀」(drag show)，學校知道這件事後把兩人開除，兩人除了意外也覺得十分冤枉。

克莉絲蒂瑪瑞斯(Kristi Maris)在第一浸信學校已經教了19年，她深深喜歡跟孩子們相處，幾年前又在課後進修，好能得到更高層的老師認證，這所學校是在休士頓郊區的貝敦市(Baytown)。休士頓市中心的瑪莉漢堡店是相當有名的食府，一直很想去品嘗那裡的漢堡，並欣賞男扮女妝的變裝秀。

7月13日那天，她和一位女同事以及那位同事的兩個女兒，四個人首度光顧瑪莉漢堡店，看完秀以後她們還跟變裝秀的幾位主角合影，第二天瑪瑞斯把一些照片放上社群媒體臉書炫耀，她說：「實在太好玩了！」(This was a blast!!!!)。

學校一知道這件事，馬上就打電話通知瑪瑞斯和那名同事，表示兩人已被開除了。瑪瑞斯覺得很冤枉，遂把這個事件跟ABC13電視台投訴，她說那些男扮女妝的演員是娛樂人(entertainers)，她們只是去看一場秀，學校的領導人卻把她們當成是「罪犯」(criminals)一樣的處置。

ABC13電視台向第一浸信學校聯繫，希望了解學校是依據什麼規章給予兩位老師這麼重的懲罰。學校的資深牧師(senior pastor)向電視台指出，每位教職員在接受聘僱時，都簽名同意遵守學校「營運政策手冊」的規章，譬如其中有一句話說：「我會以敬畏神與有道德的方式行動，不論是工作上、在臉書上或是在社區中。」(I will act in a godly and moral fashion at work, on Facebook and in my community.)。

瑪瑞斯表示，神要我們去愛每一個人，將近20年來她就是這樣教學生去跟別人和睦相處，而不是用某種方式歧視別人。她表示會到別的學校去找工作，而且以後還會再去看變裝秀。

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