2老師看變裝秀 遭學校開除

休士頓地區的「第一浸信學校」兩位女教師因看變裝秀遭開除,引來多方爭議。(Chron/當事人臉書)

休士頓 地區的「第一浸信學校」FBA(First Baptist Academy),兩位女老師到瑪莉漢堡店(Hamburger Mary's)吃晚餐並欣賞「變裝秀」(drag show),學校知道這件事後把兩人開除,兩人除了意外也覺得十分冤枉。

克莉絲蒂瑪瑞斯(Kristi Maris)在第一浸信學校已經教了19年,她深深喜歡跟孩子們相處,幾年前又在課後進修,好能得到更高層的老師認證,這所學校是在休士頓郊區的貝敦市(Baytown)。休士頓市中心的瑪莉漢堡店是相當有名的食府,一直很想去品嘗那裡的漢堡,並欣賞男扮女妝的變裝秀。

7月13日那天,她和一位女同事以及那位同事的兩個女兒,四個人首度光顧瑪莉漢堡店,看完秀以後她們還跟變裝秀的幾位主角合影,第二天瑪瑞斯把一些照片放上社群媒體臉書 炫耀,她說:「實在太好玩了!」(This was a blast!!!!)。

學校一知道這件事,馬上就打電話通知瑪瑞斯和那名同事,表示兩人已被開除了。瑪瑞斯覺得很冤枉,遂把這個事件跟ABC13電視台投訴,她說那些男扮女妝的演員是娛樂人(entertainers),她們只是去看一場秀,學校的領導人卻把她們當成是「罪犯」(criminals)一樣的處置。

ABC13電視台向第一浸信學校聯繫,希望了解學校是依據什麼規章給予兩位老師這麼重的懲罰。學校的資深牧師(senior pastor)向電視台指出,每位教職員在接受聘僱時,都簽名同意遵守學校「營運政策手冊」的規章,譬如其中有一句話說:「我會以敬畏神與有道德的方式行動,不論是工作上、在臉書上或是在社區中。」(I will act in a godly and moral fashion at work, on Facebook and in my community.)。

瑪瑞斯表示,神要我們去愛每一個人,將近20年來她就是這樣教學生去跟別人和睦相處,而不是用某種方式歧視別人。她表示會到別的學校去找工作,而且以後還會再去看變裝秀。