休士頓海平面恐升 房產引關注

氣候中心最新研究顯示，至2050年，休士頓附近某些地區可能降至海平面以下。圖為危機嚴重的牙買加海灘。（Getty Images）

休士頓 紀事報報導，由研究氣候變化的獨立科學家和記者組成的「氣候中心」（Climate Center），近期公佈一項研究報告稱，至2050年，德州 離島（barrier islands）和墨西哥 灣（Gulf of Mexico）沿岸大片土地將降至海平面下，包括蓋維斯頓島（Galveston Island）、波利瓦爾港（Port Bolivar）和博蒙特（Beaumont）部分地區。令一些地產商和購屋者不得不關注。

研究人員利用氣候中心設計的一款新型交互測繪工具得出上述結果。該組織的海平面預測工具，可根據不同程度污染和自然災害發生的「運氣（luck）」進行調整。報告顯示到2050年，穆迪花園（Moody Gardens）部分地區，包括大部分雨林金字塔（Rainforest Pyramid）、水族館和高爾夫球場等，似乎都會在未來幾十年內，被上漲的潮水吞沒。

牙買加海灘（Jamaica Beach）將遭受更嚴重損失，包括沿著Jolly Roger Road和鄰近海邊房產和酒店都可能被淹沒。氣候中心還預測，蘇夫賽德海灘（Surfside Beach）、牡蠣溪（Oyster Creek）和自由港海灘（Freeport Beach）的大部分地區，也可能在未來幾十年內從海平面消失。

氣候中心的地圖，使用美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的測量和估計的數據，並基於「在領導期刊上經過同行審查的科學研究」。該組織稱，這些地圖應被視為篩選工具，以識別可能需進行更深入風險調查的地方。「這些研究描繪德州人對下個世紀氣候變化和人口增長悲觀前景的最新預測，但並不代表完全註定失敗。」