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休士頓市長選戰熾 雌雄爭鋒

編譯呂昕怡／綜合報導
民調顯示，休士頓市長選戰形成希拉李與另一候選人Whitmire的競爭。（Sheila Jackson Lee網頁）
民調顯示，休士頓市長選戰形成希拉李與另一候選人Whitmire的競爭。（Sheila Jackson Lee網頁）

一項新的調查顯示，休士頓市市長的11月競選將非常激烈，約三分之一的可能選民表示他們打算投票給州參議員John Whitmire，另外三分之一則打算投票給美國眾議員Sheila Jackson Lee。然而，如果這兩位候選人於12月進行決選，落差將急劇擴大，Whitmire領先18個百分點。

休士頓大學公共事務學院的Hobby School於調查中發現，有34%的受訪者表示將於11月投票支持Whitmire，32%的受訪者表示將支持Jackson Lee。沒有其他候選人得到超過3%的選民支持，22%的受訪者還沒有決定。

根據調查，選民於考慮市長候選人時呈現較複雜的情況。約64%的受訪者表示至少會考慮投票給Whitmire，50%的受訪者對Jackson Lee有同樣的看法。前地鐵主席Gilbert Garcia於14位候選人中得到29%的支持，市議會議員Robert Gallegos獲得27%的支持，前議員M.J. Khan獲得19%的支持，律師Robert Kaplan獲得18%的支持。其他八位候選人的支持率於9%或以下。

Hobby School的高級執行主任Renée Cross表示，Jackson Lee與Whitmire於經過幾十年的公職後，由於廣泛的知名度而受益。相對較少的選民表示對Jackson Lee女士或Whitmire參議員不了解，而超過一半的人表示對其他挑戰者了解不夠。她指出，61%的人對Whitmire有較好或較為正面的看法，對Jackson Lee的比例也是如此。

然而，較高的知名度也可能有不利的一面。約48%的選民對Jackson Lee持至少有些不利的看法，其中40%對她持非常不利的看法。對Whitmire的不利看法僅有16%，非常不利的看法更少，僅有8%。這導致了44%的人表示永遠不會投票給Jackson Lee，顯示她的支持率上限較低。

只有13%的人表示他們永遠不會投票給John Whitmire，於潛於的12月決選中，他對Jackson Lee領先幅度較大。略多於一半的選民，即51%，表示他們將投票給Whitmire，33%的人將投票給Jackson Lee。3%的人表示如果Whitmire與Jackson Lee是唯一的選擇，他們將不投票，而13%的人還未決定。

民調顯示，休士頓市長選戰形成Whitmire(左二）和另一候選人希拉李的競爭。（...
民調顯示，休士頓市長選戰形成Whitmire(左二）和另一候選人希拉李的競爭。（Whitmire網頁）

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