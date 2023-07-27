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男槍擊醫生逃逸 遭五警打成重傷

編譯林思牧／綜合報導

福和市東南郊區雪杉丘陵市(Cedar Hill)25日(周二)中午發生診所槍擊案，一名男子開槍打傷醫生後企圖駕車逃逸，奉派警察看到他的車裡有長槍，五名警察同時開槍把車子射成蜂窩，嫌犯送醫急救後仍性命垂危，警局正在深入追查事件的始末。

雪杉丘陵市警局局長伊萊雷耶斯(Ely Reyes)25日在記者會上指出，當天中午12時15分左右911調度員接到報案電話，指出在950 E. Belt Line Road的衛理家庭健康中心(Methodist Family Health Center)的診所裡，有一名男子持槍威脅醫生，接著調度員在電話裡聽到槍聲。

奉派警員到達時，看到診所前面有一位醫生倒在地面上，他的身上有槍傷，警察同時看到一名手上持著長槍的男子坐進一輛克萊斯勒(Chrysler)黑色轎車離去，幾輛警車開始尾隨他。那輛轎車才開了不遠，就跟一輛皮卡相撞而停下，五名警察下車拔出槍指向那輛轎車。

在艾克桑(Exxon)加油站上班的查理沃克(Charlie Walker)開門到便利商店外面看熱鬧，突然五名警察同時開槍，他事後表示：聽到一陣槍響他馬上匍匐在地上，連滾帶爬的逃回店裡避難。槍聲停歇以後，警察把滿身是血的嫌犯從車裡拉出來進行急救，警方尚未公布嫌犯的姓名，他被送到達拉斯衛理醫院(Methodist Dallas Medical Center)動手術後仍有生命危險。

警方也沒有公布那位被槍擊醫生的名字，他被送醫後情況已趨穩定。警方正在調查這個事件的始末，希望了解槍手作案的動機。五位開槍的警察暫時放有薪行政假，這種事件在加州或許會被認為是警察過度使用武力，但是在德州警政人員不必有這種顧慮。

槍擊 加州 德州

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