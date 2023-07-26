聯邦醫療講座 8月18日登場

台灣同鄉聯誼會與台大校友會將聯合主辦聯邦醫療Medicare 講座，介紹聯邦醫療涵蓋範圍， 保障內容，處方藥將要在2025年所施行一項新的福利 措施，以及如何使用聯邦醫療。時間將在8月18日(周六)下午二時，地點在休士頓華僑文教服務中心203室，歡迎僑界人士參加。

主講人鄔逸卉表示，Medicare是生活的一部份，不可缺少的生活知識。美國醫療費用昂貴，但是健康醫療卻在生活中不可或缺。行之已久的Medicare，是美國 政府為照顧65歲以上，或65歲以下合於殘障標準和重大疾病人的福利。由於管理系統和實際運作的繁複，使得很多人談及聯邦醫療就會有一種是雲深不知處之感。

講座中，鄔逸卉將從聯邦醫療保障內容的基礎談起，如何申請Medicare卡，住院醫療和門診醫療的不同，一 步步了解，從而掌握它的使用方法，深入淺出講解選擇何種方式得到合適的醫療。希望能為社區提供良好的資訊，幫助大家了解聯邦醫療。

此外處方藥所保障的範圍是大家十分關注的問題，對癌症 患者或其他重病患者 ，有些處方藥費用昂貴，成為罹患者沉重負擔，Medicare當局已計劃出在2025年， 實施藥品付費上限至2000美元，對每一位參加聯邦醫療的人而言都是一項重大福利。