志工培訓結業 僑青展成果

蕭伊芳（左三）授旗嘉勉學員。（僑教中心提供）

56位美南僑青7月21日至23日在休士頓 華僑文教服務中心參加青年文化志工培訓，正式成為FASCA (Formosa Association of Student Culture Ambassadors) 一員。

7月23日舉辦結訓成果展，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳偕中心主任王盈蓉及副主任黃依莉，僑務委員劉秀美、張世勳及陳建賓、休士頓中文學校聯誼會會長林琬真、FASCA達拉斯分會諮詢導師王曙蒨、前FASCA休士頓分會諮詢導師王美華等僑領、家長約200人出席見證成果豐碩的一刻。

蕭伊芳致詞表示，僑委會自100年起辦理海外青年文化大使培訓活動，希望透過三天完整訓練，加強與海外第二、三代僑青之連結，增進年輕一代對台灣的認識。

王盈蓉也勉勵學員表示，落實FASCA的信念及理想，有賴大家後續奉獻社區及推廣台灣優質文化，隨後並代表僑務委員會頒發感謝狀給諮詢導師及Senior FASCA，感謝他們的無私奉獻。

劉秀美分享觀後心得，提及學員這幾天活動所學，如團隊合作、領導技巧等是非常重要的，未來一定會用於求學求職上。僑領們則對於FASCA平時熱心協助僑界及主流社區活動，以及為僑團注入年輕活力，都讚不絕口。

美南地區本年度FASCA新生培訓除達拉斯培訓營首度於當地舉辦外，來自休士頓及奧斯汀兩地13至18歲青少年及助教約65位參加。由專業訓練團隊—慧智文教基金會精心策劃，兩分會諮詢導師戴珮青、邱佩冠、王恬聲協輔，以領導、文化、服務、傳承為訓練核心進行具臺灣特色的培訓課程，教導學員領導能力、文化導覽及實作、團隊舞蹈、團隊協作等；參訓學員分成台北101、玉山、台灣黑熊、台灣樹蛙、台灣藍鵲及鳳蝶等6隊，參與隊旗設計、團呼口號、台灣文化導覽簡介、民俗文物製作以及民俗舞蹈表演，初步認識台灣文化。