駕小飛機外出 引擎故障撞民宅屋頂

德州夫婦偕友入駕小飛機外出吃早餐，下一秒迫降在社區屋頂。（喬治城消防局）

位於奧斯汀北邊約30哩的喬治城(Georgetown)，一架小飛機載著三人外出吃完早餐後，回家途中引擎熄火飛機開始朝地面俯衝，駕駛臨機應變得當，他選擇撞進一棟大宅的屋頂，機上三人在撞擊中沒有受傷，反而是因為屋頂太燙腳底灼傷。

蒙妮卡史汀森(Monica Steanson)指出，她的女兒蘿倫佩拉雷茲(Lauren Peralez)應好友阿琳德嘉托(Arlene Del Gato)邀請，23日(周日)早晨一起從喬治城去80哩外的斐特列堡(Fredericksburg)吃早餐，由阿琳的丈夫開他們自家的單引擎碧奇(Beech)H35小飛機。

吃完早餐三人往回飛，中午之前快到喬治城機場時引擎發出噗嗤聲，駕駛本來想在西北大道(Northwest Boulevard )上迫降，但接著引擎熄火飛機失去動力，機頭朝下開始俯衝，駕駛表示路面太硬會造成人命不保，撞在房屋的屋頂上生還的機會比較大，於是他朝諾斯伍德街(Northwood Drive)500街段一棟車道上沒停車子的大宅屋頂撞去，當時飛機的速度約是每小時100哩。

撞擊以後飛機沒有起火，蘿倫是第一個從飛機裡爬到屋頂上的，她打赤腳踩在屋頂上腳底被燙傷，她的兩個朋友也遭遇同樣的狀況，街對面的鄰居打911求救，警察局和消防局都派員前往救助，三人被送到醫院檢查並治療腳底的燙傷，所幸那棟大宅是剛蓋好的，還沒有人住進裡面。醫療人員指出，在目前這波大熱浪 中，屋頂與路面有可能燙到180度，打赤腳腳底確實會被燙傷。

國家運輸安全委員會NTSB照例要對空難事件進行調查，因此飛機的殘骸還不能運走，附近的民眾聞訊紛紛前來觀看飛機卡在屋頂上的奇景，蒙妮卡來看過以後向媒體表示，女兒和她的朋友們真是大難不死，能夠從這場撞機事件中毫髮無損的活下來，真是一件奇蹟。