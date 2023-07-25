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3賣淫女遭姦殺 逮25歲連環殺手

編譯林思牧／綜合報導
涉連環殺人的奧斯卡桑切斯賈西亞。（達拉斯市警局）
涉連環殺人的奧斯卡桑切斯賈西亞。（達拉斯市警局）

達拉斯近三個月來發現三具賣淫女子的屍體，有一則社群媒體的發文認為是同一人下的毒手，警方朝連環殺手的方向追查後，日前宣布逮捕一名25歲的西語裔男子，嫌犯毫不經意的犯罪行為讓警方輕易找到他。

4月22日，有人在達拉斯捷運局DART通勤列車高架橋下的荒草地上發現一具半裸女屍，警方查出死者是60歲的羅賓森(Kimberly Robinson)，她是被人用刀刺死。接著6月24日在相距不遠的地方，有一名男子在到聖三河旁邊去釣魚的路上，又發現一具半裸女屍，警方查出那是25歲的吉布森(Cherish Gibson)，這兩人都是賣淫女子。

警方找到陳屍地點附近的錄像後，發現一輛藍色的福特皮卡可疑，接著警方發現這輛皮卡在哈利海恩斯大道(Harry Hines Blvd.)一個商場被車牌閱讀機(license-plate reader)讀到，那是6月23日的事，手機追蹤紀錄發現吉布森當天死前就在那個商場與顧客見面。

警方查出那輛皮卡的車主是25歲的奧斯卡桑切斯賈西亞(Oscar Sanchez Garcia)，已經向法院申請逮捕令。孰知7月15日有一名男子打電話報警，他在遛狗的時候發現一具女屍，其實一個星期前他的狗已經跑去嗅那具屍體，但那時候他以為那是一個無家可歸的人在睡覺，這具屍體離前面那兩具約有5哩，警方尚未公布第三位死者的身份。

這時社群媒體上有人發文，指出有一個連環殺手專找賣淫女子先姦後殺，達拉斯市警局的發言人羅曼(Kristin Lowman)指出，警方的調查人員這時自問：或許這三個案件都有相關？他們把奧斯卡的手機追蹤紀錄細查之後，發現那支手機到過第三名死者到過的商場，隨後那支手機又到過棄屍的地點。

警方20日宣布破案，並指出已在19日逮捕奧斯卡，但奧斯卡顯然不知道自己早在警方注意之下，他的大頭照上神情相當錯愕。他住的地方是一個三連棟房屋(triplex)，他與妻子和幼齡的兒子住在其中一間，他的鄰居馬汀內茲(Christina Martinez)指出，19日那天來了好多的警察，大家都對奧斯卡會犯下三宗滔天大罪相當驚訝。現在大眾與媒體的焦點是：奧斯卡做案的動機是什麼？他首度出庭時保釋金被訂為400萬元，警方表示在受害人體內取得的DNA樣本與奧斯卡的完全相符。

奧斯卡 社群媒體 哈利

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