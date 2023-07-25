德州主題樂園 最快2026年完工

德州主題樂園構想圖。（TexasLand）

NBC 5電視台報導，史丹福（Stanford）大學畢業生麥吉（Lizzy McGee）計畫打造屬於德州 的主題樂園 「德州樂園」（TexasLand），她計畫今秋購買土地，向投資 人展示主題公園構思，希望最快能於2026年開幕，讓德州人有自己的主題樂園。

自2020年新冠肺炎疫情以來，打造德州主題樂園的想法，就在麥吉的腦中不斷醞釀。當時她與家人談論時靈光一現：「德州需要自己的主題樂園。」之後是細節部分，包括遊樂設施、景點和各種以孤星為主題的體驗等。

當然，食品和飲料也是樂園重要部分。麥吉說，「我不認為遊樂設施會是主題樂園焦點，你可能每小時會玩一、兩種遊樂設施，但你卻可以在樂園內吃喝度過一天。」

為應對德州炎熱天氣，主題公園內將設有許多室內設施。一些德州特有的景點也將融入樂園中，包括Prada Marfa展館、擁有新鮮桃子的知名酒鄉斐特列堡（Fredericksburg）展館、福和（Fort Worth）牲畜飼養場娛樂景點，或以牛仔竟表演為主的休士頓展館等。

隨著德州人口不斷增長，身為全美人口第二大州，麥吉說，「德州擁有自己的主題樂園是天作之合。」「商業上的奇蹟已發生，但德州需要的不僅是這些，你需要秘密武器」她說。

這座以德州為中心的主題樂園仍處早期開發階段，但麥吉的雄偉計畫，是希望樂園可在三年內開幕。她希望今秋得以購買土地，聘請土木工程師進行評估，之後尋找投資者，「只要我們找到關鍵人物，讓他們了解我們願景，我們便能向前邁進。」

至於興建地點目前仍在研究。儘管麥吉來自休士頓，但她希望樂園的所在地，是從德州任何一個主要城市開車90分鐘即可到達。她希望德州人可踴躍提出相關意見，可以上他們網站註冊https://calendly.com/lizzymcgee/focus-group-panel。