「中國鈔版紀念券展」休士頓登場

「中國鈔版紀念券展」吸引了許多僑領前往參觀。 （記者封昌明／攝影）

「中國鈔版紀念券展」7月21日在美國休士頓中國藝術中心開幕，中國人活動中心董事長陳珂、執行長方一川、安穩保險 公司負責人楊德清、山東同鄉會前會長房文清等多位僑界知名人士均前往觀賞，大家無不讚嘆中國的現代製鈔技術與文化藝術展現了巧奪天工的印刷技術。

本次展覽由北京 國學時代文化傳播股份有限公司聯合美國Harvey Culture LLC共同舉辦，將展出近30年來中國面世的鈔版紀念券60餘款，占中華人民共和國發行的該類品種一半以上的鈔版紀念券，特指按照國家紙幣標準印製的各類紀念券，包括測試鈔和紀念券兩類，不包括有面值的人民幣紀念鈔。鈔版紀念券具有以下特徵：屬於非國家法定貨幣，票面注有發行方，有完善的知識產權和創作主題，採用專色膠印（彩虹、接線、熒光印刷）、專用防偽鈔券紙基材、數字編碼和唯一性識讀等一系列鈔券級科技工藝，具有極高的防偽安全級別。

由於鈔版紀念券印製要求高，只有中國印鈔造幣總公司才能印製，這一方面局限了該種紀念券的發行，但另一方面，也使其愈顯珍貴。

鈔版紀念券具有設計精美、印製精良、收藏不易的特點。首先，所有紀念券都是精心設計的，用於紀念重大事件、重要人物，加上藝術家的設計，本身就是藝術品。其次，所有紀念券都是按照國家法定紙鈔的標準製作，從材料、油墨到工藝流程，嚴格而精細，特別是採用了僅用於鈔票和護照的凹印工藝，更是普通印刷品無法比擬。

再者，鈔版紀念券收藏難度大，一些紀念券是紙鈔印刷前的測試券，版本多，個別品種僅供內部使用，並不在市場流通；有些紀念券發行量僅數百枚，單枚價格高達數千元。

近年來發行的冬奧會紀念鈔、世博會紀念鈔、抗戰紀念券、建軍五十周年紀念券、天壇紀念券、航天紀念券等鈔券被越來越多的收藏愛好者認可，迅速成為郵幣市場的新寵，收藏紀念鈔券也成為公眾的又一種投資 方式。

這次參展的「國學論語紀念券」，由北京國學時代文化傳播股份有限公司董事長尹小林親自設計研發，將《論語》印刷在半張人民幣大小的紙鈔上，是一種最新形式的《論語》版本。整部《論語》15919個字排列在61平方厘米的小方塊中，每個字的大小不足0.4平方毫米，其密度相當於每平方厘米258個字（中文1號字大小約為1平方厘米）。

即便如此，因為印刷精度高，仍字字清晰，筆筆可見，借助放大鏡，可暢閱快覽。該論語紀念券是迄今為止全球最小的《論語》印刷品，目前正在申報吉尼斯世界紀錄。