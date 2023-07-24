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好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

記者張宏／洛杉磯報導
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

日前有好市多Costco）員工在網絡分享客人最討厭的多個行為，諸如結賬前放棄物品、留下購物車去找商品、翻遍產品架以获得最好的、試圖退回不該退的產品等行為，試問華人佔幾樣呢？有華人表示，最讓同胞側目的行為就是在華人區聚集的好市多超市，個別華人要翻遍好幾層貨架，只為找到最好的那一盒。

最招人煩行為第一名就是結帳前放棄產品。很多好市多員工在 Reddit 帖子中透露他們最大的抱怨：顧客在結賬前丟棄不想要的產品，尤其是冷藏或冷凍物品。這不僅為員工增加工作量，且有損壞商品的風險。如果客人確實沒有時間將產品放回到原來的位置，請禮貌告訴收銀員不想要這個商品。

排名第二是留下購物車去取商品。在好市多，很多人把手推車遺棄在過道或超市某個地方去買別的東西，但這麼做會導致交通堵塞。

排名第三的是翻遍產品貨架以找到「最好的」。每個消費者都希望自己的錢物有所值，但是實際上這麼做獲得的差異是有限的，但為員工製造的混亂則是無限的。在第一層挑選還算可以，因為所有東西都放在同一個托盤上。但往下挖得更深則是過分的，只會增加員工的工作量。雖然許多商店使用先進先出系統，這意味著較舊的產品將位於陳列的前面，但好市多周轉率很高，所以客人不太可能在同一批次商品中發現產品之間的重大差異。

華人李小姐對翻遍貨架也表示反感，她指出，每次去好市多蔬果區常看到華人在貨品中翻找，不僅是翻找一層，還把第二層第三層的貨品也翻找出來，最誇張一次是一名華人男子幾乎把貨架上下七八層所有的蘑菇都翻了一遍，最後才心滿意足選了一盒4.99元蘑菇離開。看他翻找的模樣還以為他是好市多工作人員在理貨。現場也有其他族裔投來側目的眼光，但那男子老神在在，毫不在意，還不時和身邊的人交流經驗。

從員工的庫存車上拿走東西也是不受歡迎的行為。好市多前員工Psychoelectrickitty寫道，當他在為鬆餅添加貨物時，人們會在他在身邊圍繞，等到他轉身從車中拿更多鬆餅時，人們就會試圖搶走它們。他知道人們這樣做是認為這些新添置的比已上市的更新鮮，但實際上是同時製作的。工人只是沒有空間儲存。

好市多的退貨在華人區也常被討論的話題，曾有華人將吃過的西瓜拿到櫃檯去退還被拍成視頻。其實試圖退回不該退回的商品會讓好市多員工很生氣，甚至可能會導致會員資格被撤銷。有人把吃掉一半、發霉、過期產品拿去退貨，但違背了好市多的寬鬆的退貨政策。因此，在涉及退貨時請自制，不要犯傻。

華人金女士最近拿一包未開封堅果拿去退貨，但是已經過期了，在退貨時員工提醒她才知道，雖然還是以禮品卡的形式退償，但她覺得還是不要濫用退貨政策。

好市多 華人 Costco

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