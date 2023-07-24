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好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

好市多嚴查會員身分 婦列黑名單

編譯組／綜合報導
好市多近幾個月開始嚴厲打擊會員卡濫用行為。（路透）
好市多近幾個月開始嚴厲打擊會員卡濫用行為。（路透）

一名加州聖馬刁（San Mateo）男子近日在社交媒體上發布消息，稱他的母親因為使用父親的好市多會員卡，被好市多列入黑名單，禁止入內（banned）。這是他母親第二次使用父親的會員卡被抓到，第一次時，好市多對其進行警告。

根據福斯新聞網(Fox News)，發布消息的男子名叫Angelo Castillo，他是一名理財諮詢師。他上傳一則TikTok視頻，講述母親被好市多列入黑名單事件的始末。

Angelo Castillo表示，他的父親有一張年費60元的會員卡，一張卡可以綁定同一地址下兩個人，這張卡使用的是Angelo Castillo與他父親的名字。Angelo Castillo說，母親使用父親的會員卡購物已經很多年，一直沒事，但約兩個月前，當母親在自助結帳台結帳時，一名員工突然要求她出示身分證。

員工在確認Angelo Castillo的母親使用的是非本人姓名的會員卡後，告知「你永遠不得再進入好市多購物。」

好市多6月曾發表聲明，稱要嚴厲打擊濫用會員卡的行為，特別是在自助結帳台。

在一封好市多給福斯新聞網的聲明中，好市多發言人指出，因為有會員費補貼運營費，好市多才得以將商品價格壓低。因此會員費對好市多來說很重要。而根據好市多的會員政策，會員卡不得給他人使用，在好市多引入自助結帳台後，有很多非會員使用他人的會員卡購物。倘若非會員享有與會員相同的商品優惠，這對會員來說不公平。

好市多在聲明中還表示，普通結帳台一直要求顧客出示帶有照片的會員卡，如今該政策已延伸至自助結帳台。「如果會員卡上沒有照片，會要求顧客出示帶照片的ID。」

Angelo Castillo告訴福斯新聞，他們一家並不會因此事件憎恨好市多，但好市多應該有更明確會員制的政策。他沒有透露事件發生在哪家好市多。

Angelo Castillo的母親告訴福斯新聞，「丈夫經常出差，我們通常一個月只去一趟好市多購買日常用品。按理，我與丈夫應該可以共用一張會員卡，因為我們共同使用和支付這些商品。」

Angelo Castillo的TikTok視頻已有超過300萬點閱量。Angelo Castillo表示，好市多並未因此聯絡他，不過他也「沒指望」好市多這樣做。他說，「畢竟我們理虧。好市多一直有這項政策，只不過最近才嚴格執行。我母親也不是第一個被列入黑名單的人。」Angelo Castillo說「母親之前被給過警告，她可能忘了。我們並不覺得被針對，也不憎恨好市多，我們愛好市多。」

好市多 TikTok 加州

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