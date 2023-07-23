被致命跳蚤咬到 男慘遭截肢險送命

休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

休士頓 居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）上個月開始感到不舒服，他以為是得了新冠病毒或是流感，因為他沒有保險，所以他沒去看醫生。接著因為他的母親動手術需要人照顧，因此他出發去聖安東尼奧，但症況實在愈來愈糟，他的病情迅速惡化，到了實在忍受不了的時候終於去急診室。

沒想到可怕的事情發生，醫生診斷出他得了斑疹傷寒（typhus），傳播的媒介是一種特殊的跳蚤（flea），在美國只有加州 和德州 才有這種跳蚤，而根據病人的敘述，醫生認為他應該是在休士頓時被跳蚤咬到的。由於他的病情惡化得相當厲害，醫生把他的兩隻手掌和兩隻腳的前半部截肢，並且指出如果再晚48小時送醫，他的命就沒了。

「有一兩次他差點死掉」，麥可的兄弟格雷格柯洛夫（Greg Kohlhof）告訴媒體。醫生不斷觀察，擔心他會腦死亡。儘管疾病預防控制中心表示，跳蚤傳播的斑疹傷寒在美國是一種非常罕見的疾病，但它確實表示這種疾病在夏威夷、加州和德州都有發現，而且，未經治療的斑疹傷寒可能會導致嚴重疾病並對一個或多個器官造成損害，包括肝臟、腎臟、心臟、肺和大腦。

柯洛夫的家人把這件事告訴媒體，一方面是警惕民眾碰到疑難雜症應該盡早就醫，另一方面他要面對龐大的醫藥費，而且他的餘生充滿了挑戰，因此他們在籌款網站GoFundMe上給他開設了一個帳戶，願意幫助他的人請上gofundme.com/f/more-miracles-for-michael瀏覽詳情。

不過，對於被截掉了雙手掌和腿，他的家人對他刮目相看，因為麥可仍為了生命奮戰，一位他朋友形容，他的力量和勇氣超出了大家的預期，他有著非常積極樂觀的態度，周邊的人都感到自豪。