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國慶煙火秀濫射 2非裔青年落網

編譯林思牧／綜合報導
布蘭登威廉斯(右）和布蘭登威廉斯被控涉及三死八傷的槍擊案。（福和市警局）
布蘭登威廉斯(右）和布蘭登威廉斯被控涉及三死八傷的槍擊案。（福和市警局）

之前的國慶日長周末發生在福和市科莫區（Como neighborhood）發生的3死8傷濫射案，警方在知情內情人士導引下，利用現場視頻認證後，逮捕了兩名各是19與20歲的非裔年輕人。

科莫區的煙火秀是在7月3日晚間舉行，至少有數百人到場觀看，據報導很多在場的年輕男子身上攜帶槍械，但那不是違反德州法律的行為。當槍聲響起時，群眾開始奔跑逃離，場面相當混亂，等槍聲停止後急難人員到現場施救，一共有11人被子彈擊中，其中三人傷重死亡。

警方與一名知悉內情男子面談後，首先找到19歲的布蘭登威廉斯（Brandon Williams），警方的筆錄指出，威廉斯承認他是第一個開槍的人，他在煙火秀上碰到一個仇家，那人曾經開槍射擊威廉斯母親的車子，兩人先是大聲爭吵對罵，然後開始打起架來，接著威廉斯拔出槍向那人射擊。

威廉斯向警察指出，他只是要射擊一個人，無意要傷害其他的人。警方後來又指認出另一名槍手，他是20歲的克里斯多福瑞迪克（Christopher Redic），瑞迪克向警察承認，當他聽到槍聲響起時，他也拔出槍來射擊，一共開了大約六槍，而他是朝天空射擊，因此他指出死傷都不是他造成的。

威廉斯與瑞迪克都已被逮捕控罪，他們各面對三項謀殺(murder)罪名的審判。警方還在繼續調查本案，或許還會對更多人提出控罪。三位死者應該都不是威廉斯的仇家，他們是22歲的辛西亞桑托斯（Cynthia Santos）、18歲的嘉畢葉菈納瓦瑞（Gabriella Navarrete）和18歲的保羅威利斯（Paul Willis）。

德州 非裔

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