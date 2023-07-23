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奧斯汀市、德州2警局合作執法 傳告吹

編譯林思牧／綜合報導
（取自市長瓦特森推特）
（取自市長瓦特森推特）

奧斯汀市警局多年來人手欠缺的問題愈來愈嚴重，以至於今年3月起商請州警局DPS共同執法，市長瓦特森（Kirk Watson）日前才在電視上稱許這件合作的成效，但又突然決定不再跟州警局結盟，州警局卻表示仍將繼續按照原計畫巡邏奧斯汀市區，民眾被反反覆覆的言詞搞得一頭霧水。

奧斯汀市警局有300個警察職位未能遞補，市長瓦特森與州長及副州長商議過後，在3月27日宣布合作案，並於3月30日開始施行。瓦特森在日前向KXAN電視台表示，這項合作減少了犯罪和車禍死亡人數，打擊毒品交易，也讓警察應變的速度增快，成效相當顯著。

但沒多久，代理市政經理加爾薩（Jesús Garza）卻公開宣布，在市長瓦特森核准下不再與DPS共同在奧斯汀市執法。KXAN電視台的記者隨即又去會見市長，問他為什麼48小時中會有180度的態度轉變？

瓦特森表示，這48小時中發生一起交通違規案件，DPS警察企圖攔截一輛車牌似乎有問題的車，駕駛人卻駕車逃逸，追逐大約1分鐘之後那輛車停到路邊，當警察向那輛車接近時，司機卻打開車門要下車，那位DPS的警察拔出槍喝令司機坐回座位，當時車上有一位10歲的男孩，媒體的報導指出警察把槍指向那個男孩。

瓦特森是民主黨，州政府的領導人都是共和黨，兩黨的政綱相去太遠，所謂「道不同不相為謀」，委曲求全的合作碰到問題很快瓦解。市長指出，拿出槍指向一個10歲的小孩，這不是民主社會的執法方式。

KXAN電視台去找DPS詢問，DPS把那個事件的一段警察隨身錄相機拍到的視頻提供給KXAN播出，那時天色已相當昏暗，在視頻中看不出警察把槍指向小孩。

對奧斯汀市民而言，不管是看到哪個單位的警察，除非懷疑是假冒的警察，就是遵循警察的指示來做。專家認為出了這件事，合作協議應該會終結。另外，居民應該把住家附近的警察局位置搞清楚，如果懷疑有人假冒是警察要把你攔截，按交通規則開到警察局前面是最安全的處置，警方也不會告你企圖逃逸。

民主黨 共和黨 毒品

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