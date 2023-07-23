川普列車事發近3年 法官制裁聖馬可斯市

前美國總統川普。（美聯社）

2020年總統大選前幾天，從聖安東尼奧到奧斯汀的州際35號高速公路上，一大群挺川人士駕車阻擋拜登 的競選巴士，這個荒唐事件登上全球各地的要聞，讓世人對美國的民主政治產生疑慮。阻車事件發生後半年，巴士上的四人提出民事訴訟，聯邦法官日前判決對聖馬可斯市（San Marcos）進行制裁。

在競選巴士經過聖馬可斯市的路段之前幾天，警方已經得到拜登競選團隊的通知，據傳警察局的人員把這件事當成笑話，他們根本無意去預防鬧事的人。那天在巴士上有四人，領頭的是德州 參議會前參議員溫蒂戴維斯（Wendy Davis），另外還有兩名義工和那位司機。

挺川人士顯然知情，那天巴士開到這個路段，許多打著川普 旗幟的皮卡和轎車在高速公路上將巴士前後圍堵，他們按喇叭、用麥克風喊叫，在巴士前面的車輛緩緩減速，最終巴士被逼得只能停下，中間還至少發生一次碰撞，巴士上的人受驚不小，據說當警察局接到巴士乘客的911報案電話時，許多人員樂得哈哈大笑。這個圍堵巴士的車隊，被媒體取名為「川普列車」（Trump Train）。

幾個月後這四人雇請律師提訴，在法官審閱訴訟文件期間，市政府竟然沒有保留事件前後完整的電話電郵與簡訊內容，聯邦仲裁法官認為市政府失職，因此判決制裁行動（sanction），在訴狀中被點名的三位市政府高階官員以及市政府的律師必須與原告會商，協議出如何補償原告的損失，並商量出應該支付多少律師費給原告的律師。

另外，開車上高速公路阻擾巴士的民眾中，有八人被點名控告。在四月下旬其中兩名被告（defendants）已與原告達成庭外和解，和解的條款並沒有公開，但哈娜謝（Hannah Ceh）與凱爾克魯格（Kyle Kruger）發表公開道歉信，原告隨即通知法院把這兩人從被告名單上刪除，其他六人將在近期內接受庭審。