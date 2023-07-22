13歲女巴士站被綁架 「Help me」紙條求救路人脫困

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

聖安東尼奧一名13歲女孩於7月6日在巴士站遭人綁架，南加州 的長灘市（Long Beach）警察局20日宣布，女孩已經獲救，綁架並性侵 她的61歲德州男子已遭逮捕控罪。

警方指出，這位女孩那天在巴士站等車時，一位駕駛人停下跟她搭訕，接著他拿出一把槍叫她上車。駕駛人載著她往西開行，旅途上對女孩性侵。9日那天在洛杉磯南部郊區的長灘市，有人在停車場上看到這位女孩坐在停著的車中，手上拿著一張寫著「Help me」（幫我）的小紙條。

好心人向女孩點頭，並隨即打911電話報警，警察到達後女孩終於脫困，她的情緒相當激動。接著警察將那輛車的車主逮捕，61歲的薩布蘭（Steven Robert Sabalan）是福和市郊區的居民，他被控綁架、對兒童性侵等的罪名。

警方進一步說明，當薩布蘭把車停在長堤 市時，女孩才有機會在一家自助洗衣店附近遇到員工塔旺（Touch Vong）和一名路人，她向他們展示了一張寫有「救命」紙條，並終於成功獲救。塔旺察覺到女孩臉上的恐懼後立即報警。隨後，長堤市警方快速趕到現場，並成功找到了女孩。在搜查車輛時，警方還發現了一把黑色BB槍和一副手銬。

長堤市警局長赫貝什（Wally Hebeish）事後發表聲明，除了讚揚了社區成員的警覺和積極參與，更指出這一事件突顯了社區成員在確保居民安全方面扮演的關鍵角色。他同時感謝警員們的快速反應和果斷行動，才使這名受害者獲救。

據檢察官表示，如果薩布蘭被證明有罪，他可能面臨在聯邦監獄終身監禁的刑罰。目前這名男子正面臨兩項聯邦罪行的指控，包括綁架未成年人，並意圖進行性犯罪活動。