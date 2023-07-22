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台灣搭僑學員來訪 女議員分享從政經驗

【休士頓訊】
活動大合照。（僑教中心提供）
活動大合照。（僑教中心提供）

來自台灣參加「112年美南地區台灣青年海外搭僑計畫」的16位學員7月18日前往德州斯坦福市（City of Stafford），拜訪市長Ken Mathew及議員譚秋晴，了解美國市政建設以及台裔女性在美從政心路，藉以拓展台灣青年國際視野，加強台美國民外交。

Ken Mathew首先致詞歡迎大家遠道而來特別參觀該市，他說，為了當天的活動，市府團隊特別製作兩支影片，包含該市歷史沿革與市政導覽介紹，以及該市第一位台裔美籍女性市議員譚秋晴的從政過程，而當天活動也會全程錄影錄音，由市府新聞媒體報導部門進行後製，透過當地媒體平台宣傳播放，讓當地民眾更認識台灣。

譚秋晴感謝台灣僑委會此次海外搭僑計畫，讓更多的台灣大學生有機會前來美國參訪，也期許這些國際青年大使能夠增進台美關係。她並分享自身求學求職經驗，像是女性如何打破美國「父權主義至上」政治玻璃天花板脫穎而出、女性如何在家庭與事業間取得平衡等。

學員致贈伴手禮感謝譚秋晴(中)接待。（僑教中心提供）
學員致贈伴手禮感謝譚秋晴(中)接待。（僑教中心提供）

她也鼓勵學員要學習做事的方法，不要只會死讀書，期許大家積極投入社區服務，看見更多生命中的美好。最後也邀請學員返台後能再次回到斯坦福市，共為促進雙方文化、教育、經濟交流而努力。

來自政治大學外交學系三年級的王悅蓉代表學員致詞，她說這次16位搭僑學員主修科目橫跨政治、醫學工程、廣告、商業、護理等，參訪期間需要運用自己的專業行銷台灣，讓美南僑胞及主流社會看到台灣年輕世代的創意與活力。

而他們發現德州是一個蘊含多元文化的地方，德州人對自己的文化與歷史引以為傲；對於譚秋晴的從政之路他們十分敬佩，感激她對台灣人及華裔族群的奉獻付出。隨後學員也把握這次難得的國民外交機會，進行行銷台灣文化及文化展演，獲得現場一致好評。

學員進行展演行銷台灣文化。（僑教中心提供）
學員進行展演行銷台灣文化。（僑教中心提供）
FASCA休士頓分會學員由助理導師林陽帶領參加搭僑學員展演交流。（僑教中心提供）
FASCA休士頓分會學員由助理導師林陽帶領參加搭僑學員展演交流。（僑教中心提供）

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