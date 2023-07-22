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「要讓客人看見笑容與表情」 In-N-Out德州等5州員工禁戴口罩

編譯胡立宗／綜合報導
In-N-Out Burger要求員工不戴口罩的內部公告。（取自@luckytran的推特帳號）
In-N-Out Burger要求員工不戴口罩的內部公告。（取自@luckytran的推特帳號）

In-N-Out Burger 7月稍早的內部通知指出，8月14日起，德州、內華達、科羅拉多、亞利桑那、猶他等五州的員工，上班時不得再戴口罩，除非能向主管提供必須配戴的醫生證明。加州、奧勒岡州的員工仍可配戴口罩，避免感染新冠或其他傳染病。

這已經不是In-N-Out Burger第一次不願配合當地政府的防疫規定了。早在2021年10月，加州康曲柯士達縣（Contra Costa County）要求餐廳檢查客人的疫苗接種接種紀錄才能內用，當時堅持「不當政府疫苗糾察隊」的In-N-Out Burger乾脆關閉五家分店的用餐區，只做外帶生意。In-N-Out Burger當時強調，他們向來以客為尊，必須堅持最高的服務標準。

這次由Dr. Lucky Tran在推特公開的內部文件也顯示，In-N-Out Burger再度強調客戶服務的重要，每家店都要能讓客人看見員工的笑容與面部表情，但也不會忽略所有人的身心健康。因此，除非持有正式醫囑，證明基於健康考量必須配戴口罩者外，其他員工都不能帶口罩。不過In-N-Out Burger也強調，醫囑不必揭露病因或其他個人資訊，需要口罩的人由分店提供N-95口罩。

In-N-Out Burger要求員工不戴口罩的內部公告。（取自@luckytr...
In-N-Out Burger要求員工不戴口罩的內部公告。（取自@luckytran的推特帳號）
In-N-Out Burger要求德州等五州的員工不戴口罩上班。（In-N-Ou...
In-N-Out Burger要求德州等五州的員工不戴口罩上班。（In-N-Out臉書）

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