休士頓學區NES改革漏列薪資 部分老師恐慌

休士頓獨立學區改革路上，尚有些地方待加強。（HISD網頁）

休士頓 獨立學區 新上任的總監(superintendent)提出大刀闊斧的改革方案，把28間學校列入「新教育 系統NES」(New Education System)，願意到這些重點學校(priority campuses)教書的老師可以得到加薪，但學區辦公室給老師發的合約裡竟然沒列出薪水是多少，引起部分老師恐慌。

州政府接收休士頓學區以後，也安排了麥克邁爾斯(Mike Miles)擔任總監，當他提出NES系統的改革方案以後，學區公布了各級學校老師的薪水範圍表，另外，被接受為NES老師的人還可以得到一萬元的獎勵(stipend)。薪水是以老師的年資和科目來計算，譬如科學和數學的老師薪水較高，體育老師和選修課程的老師薪水較低。從這份薪水範圍表來看，NES老師的薪水應該比原本的薪水高，但合約上應該明白的列出個人的薪資才對。

在日前舉行的學區會議上，有老師向總監表示，新的合約上並沒有列出個人的年薪是多少。邁爾斯聽了以後覺得頗為不可思議，聘書合約上怎麼可能漏掉最重要的資訊？但他會後與行政人員細談，發現不可能的事竟然真的發生，於是他要求在24小時內重新發給正確的合約。

以休士頓學區規模之大、雇用人手之多，竟然連這麼基本的工作都做不來，令許多家長覺得把孩子交給這些人教育，就算是天才也可能被教成蠢材。邁爾斯總監說，當新的合約送到老師手中時，有些人拆開一看頓時放聲大哭，但那不是悲傷或失望的哭，而是喜極而泣的哭，有些老師不相信自己竟然可以賺到這麼多錢，而且那個數字還不包括獎勵金。

邁爾斯總監指出，目前已聘的NES老師有845人，72%來自休士頓學區內部，另外28%是從外部徵聘來的，但目前仍有65個職位空缺，他鼓勵有資格的人來申請加入。但教師工會的總裁指出，至少有幾位NES的老師年薪比過去的少兩三千元。